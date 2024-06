De FIA heeft voor het eerst foto's en beelden getoond van de auto die vanaf 2026 door de Formule 1 gebruikt gaat worden. De auto is onderdeel van de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 ingevoerd gaan worden, waarbij de FIA ook wat meer details naar buiten heeft gebracht.

Het is nog maar twee jaar geleden, 2022, toen de Formule 1 begon aan een nieuwe tijdperk met nieuwe auto's en nieuw reglementen. Deze reglementen waren vooral op aerodynamisch gebied van belang en hebben goed uitgepakt voor vooral Red Bull Racing. Het team won sindsdien alle kampioenschappen, zowel in 2022 als in 2023, en is ook 2024 weer prima begonnen. In 2026 wordt alles echter weer anders.

Artikel gaat verder onder video

Veranderingen richting F1-seizoen 2026

In 2026 zal de focus meer gaan liggen op veranderingen op motorisch gebied, iets wat voor het laatst echt is gebeurd in 2014. Toen pakte dit goed uit voor Mercedes, dat gedurende de periode tot en met 2021 zou domineren. De auto's die vanaf 2026 gebruikt gaan worden, zijn 30kg lichter, 200mm korter en 100mm dunner dan de auto's die nu, in het huidige tijdperk, gebruikt worden. Daarnaast is er geen DRS meer, maar is er een 'override' system, is er active aero en hebben de auto's minder sterke vloeren. Zie hieronder de foto's van de auto en de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

