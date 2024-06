Op donderdag maakte de FIA een groot deel van de nieuwe reglementen richting 2026 wereldkundig en dus weten teams en fans waar ze ongeveer aan toe zijn vanaf dat jaar. Adrian Newey heeft zich eerder behoorlijk kritisch over de nieuwe reglementen uitgelaten: hij denkt dat de FIA de horen heeft laten hangen ten opzichte van één of twee teams.

Enkele seizoen geleden ging de Formule 1 een nieuw tijdperk in met de nieuwe aerodynamische regels en hoewel dit nog maar twee jaar geleden is, staan de gloednieuwe motorreglementen alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan de reglementen op de schop en gaan we weer een nieuw tijdperk in de koningsklasse tegemoet. Richting de nieuwe reglementen, heeft de FIA op donderdag een hoop bekendgemaakt over die nieuwe regelgeving vanaf dat seizoen, waarbij er ook al beelden getoond zijn van de bolides zoals we ze ongeveer vanaf dat seizoen kunnen verwachten.

Geluisterd naar teams

De auto's moeten in ieder geval een stuk kleiner en beweeglijker worden, iets waar de laatste seizoenen steeds vaker om geroepen wordt. Bovendien wordt de DRS vervangen door een nieuw 'Manual Override Mode'-systeem en zijn er nog verschillende andere belangrijke veranderingen in de power unit aangebracht. Het is de vraag of Newey, die na dit seizoen afzwaait bij Red Bull, ermee te maken gaat krijgen. De Britse topontwerper wordt hevig in verband gebracht met andere teams, al is ook een keuze voor het pensioen geen rare optie voor de 65-jarige technicus. Eerder sprak hij zich al kritisch uit over de nieuwe reglementen: "Het lijkt erop dat de FIA zich heeft laten beïnvloeden door één of twee fabrikanten", zo citeert Motorsport Magazine de eerdere kritische quotes van Newey.

Ferrari enige blijvertje

Hij legde het destijds uit: "Dit in de hoop om hen te sussen en mogelijk ook andere ontwikkelaars aan te trekken", zei Newey zonder namen te noemen van de teams waar hij op doelde. "Ik neem aan dat er, aangezien Audi in 2026 op de markt komt, in dit opzicht een gedeeltelijk succes is geboekt, maar ik weet niet zeker of het de compromis waard is als je ziet wat er allemaal bereikt zou kunnen worden. De realiteit is dat fabrikanten blijven komen en gaan, met de uitzondering van Ferrari", besloot de topontwerper destijds.

