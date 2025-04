Red Bull-teambaas Christian Horner blikt bij Sky Sports F1 terug op de overwinning van Max Verstappen in Japan. De teambaas zag dat McLaren Red Bull voor de eerste pitstop wilde misleiden, maar Horner doorzag het plan en vond het eigenlijk nergens op slaan.

Hoewel Verstappen vanaf de start op Suzuka de leiding wist te behouden, beschikte het McLaren-duo achter de Nederlander over meer racepace. Oscar Piastri was uiteindelijk de eerste van het drietal die richting de pitbox ging om George Russell te coveren. Verstappen volgde een ronde later, en Lando Norris klapte gelijk mee. Twee ronden daarvoor kreeg Norris echter te horen om direct naar binnen te komen om op die manier Verstappen in te halen, de zogenoemde undercut. Even later reed Norris echter de pitingang voorbij, met als volgende boodschap: 'blijf buiten'.

Dummy van McLaren

Red Bull had het plan door: "Het was duidelijk dat de pitstops naderden. McLaren koos ervoor om Oscar als eerste naar binnen te halen. Maar daarvoor hadden ze een dummy-call gedaan met Lando. Dat sloeg nergens op, want hij zou daarmee in het verkeer terechtkomen." Uiteindelijk kwam Verstappen twee ronden later binnen: "Dus we hielden vast aan onze strategie. We reageerden niet op de dummy. Daarna pitte McLaren Oscar, en het was duidelijk dat ze Lando de volgende ronde zouden binnenhalen. Dus het was een kwestie van Lando afdekken."

Cruciale kwalificatie

Horner benadrukt daarnaast de cruciale pole position: "Ik denk dat het grootste deel van het harde werk gisteren al was gedaan. Als je kijkt naar de race, denk ik dat 90 procent van de auto's in de volgorde finishte waarin ze waren gestart. Maar het was vandaag een pure sprintrace. Er was heel weinig degradatie. We weten dat de McLarens heel, heel snel zijn, en Max moest perfect zijn met twee hele snelle McLarens vlak achter hem. En gedurende 53 ronden maakte hij geen enkele fout, en had hij de snelheid om ze te dekken en ze uit zijn DRS te houden."

