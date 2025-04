Tsunoda liet afstelling Verstappen links liggen: ‘Zou nu een andere keuze maken’

Voor Yuki Tsunoda zat er niet meer in dan een twaalfde plek tijdens zijn debuut bij Red Bull Racing. De Japanner legt na afloop van de race uit dat hij zijn RB21 had afgesteld op een regenrace, maar die kwam er uiteindelijk niet.

In aanloop naar het raceweekend in Japan is het onrustig geweest rondom het tweede zitje van het Oostenrijkse team. Liam Lawson werd namelijk omgewisseld met Tsunoda, die al een tijdje op de deur zat te kloppen. Tijdens de kwalificatie kwam Tsunoda niet verder dan de vijftiende plek, Lawson stond daar juist één plekje voor. De race bood ook niet veel soelaas voor de Japanner, zo wist hij uiteindelijk drie posities te winnen, maar kon hij geen punten pakken.

Tsunoda gokte op regenrace

Na afloop overheerst de frustratie, zo legt Tsunoda tegen onder andere PlanetF1 uit: "Ik voel me erg gefrustreerd en teleurgesteld dat ik geen punten heb kunnen scoren, maar het is niet anders. De volgende keer dat ik bij mijn thuis-Grand Prix ben, zal ik er beter voor staan, en hopelijk kan ik dan mikken op meer dan alleen een top vijf." Dat Tsunoda niet naar voren kon rijden, had ook te maken met de keuze qua afstelling. "Qua afstelling waren we meer richting regen gegaan, maar die regen kwam niet. Dat was jammer. Ik wist dat inhalen lastig zou worden, en ik had verwacht dat als de bandenslijtage extreem zou zijn, het misschien in mijn voordeel zou werken, maar er was vrijwel geen slijtage."

Afstelling Verstappen niet gekozen

Teamgenoot Verstappen koos voor een afstelling met weinig downforce en hoewel Tsunoda dat ook overwoog, had hij simpelweg geen tijd om met die afstelling te testen. "Om eerlijk te zijn, na VT3 overwoog ik om net zoveel downforce weg te halen als Max, maar ik had niet veel tijd door brand, rode vlaggen, noem maar op. En we waren ook nog veel bezig met het aanpassen van de afstellingen. Ik had nooit een consistente auto of consistente ronden. Daarom dacht ik: ik wil gewoon dezelfde auto houden. Het was een kwalificatierace en omdat er kans was op regen, wilde ik een stabiele auto hebben. Maar als ik exact dezelfde Grand Prix opnieuw zou meemaken, zou ik een andere keuze maken"

Toch ziet Tsunoda ook wel de positieve kant in, zo heeft hij flink wat meters kunnen maken in de RB21. "Alles zat dus waarschijnlijk niet echt mee. Maar tegelijkertijd heb ik veel geleerd over de auto in deze 52 ronden, dus ik kijk uit naar de volgende race."

