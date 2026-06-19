Volgende week krijgt het Formule 1-spektakel een vervolg op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Max Verstappen kondigde aan dat hij daarvoor een speciale helm zal gebruiken, met een ontwerp dat hem aan zijn kartdagen doet denken.

Binnen de Formule 1 wisselen coureurs regelmatig van helmontwerp om een speciaal weekend in het zonnetje te zetten. Sinds 2020 is de limiet op het aantal verschillende helmontwerpen per seizoen afgeschaft. Die limiet werd in 2016 juist ingevoerd, zodat er één consistent basisdesign was, met een uitzondering voor een speciale helm tijdens de thuisrace. Die regel bestaat inmiddels niet meer en dus zien we tegenwoordig regelmatig unieke ontwerpen.

Artikel gaat verder onder video

Orange Lion-helm

Verstappen pakt komende week in Oostenrijk uit met de Orange Lion-helm. Dat zou kunnen refereren aan het Nederlands elftal, dat deze maand actief is op het WK, of aan de grote aantallen Nederlandse fans die hun weg weten te vinden naar het Oostenrijkse circuit, maar niets is minder waar. "Het doet me denken aan de helm die ik gebruikte in 2009 of 2010 en zo heb ik het al een tijdje niet meer gehad", zo onthult Verstappen tijdens een stream van Verstappen Sim Racing.

Gerelateerd