Volgens Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz was Max Verstappen in Japan een man met een missie. De afgelopen week stond vooral het debacle rondom de tweede rijder van Red Bull in het nieuws, terwijl de Nederlander zich vooral richtte op het verbeteren van de wagen.

In aanloop naar het raceweekend in Japan werd er veelvuldig gesproken over de wissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Laatstgenoemde kon niet imponeren in de twee openingsraces als vervanger van Sergio Pérez. Verstappen is vorig jaar duidelijk geweest over de Mexicaan. Zo was de kwakkelende vorm van 'Checo' vooral te wijten aan de lastig te besturen wagen. Ook nadat Lawson werd teruggezet naar de Racing Bulls, gaf Verstappen aan dat de Kiwi niet het probleem was, maar de RB21.

Focus op de ontwikkeling van de RB21 leggen

Kravitz stelt in Ted's Notebook dat Verstappen om meerdere redenen heeft gewonnen. Niet alleen de Grand Prix staat op zijn naam, ook de boodschap om de focus op de auto te leggen is duidelijk overgekomen. "Zoals hij donderdag zei: 'Ja, ja, ja, dit [de rijderswissel] is allemaal erg interessant, maar ik wil de auto verbeteren en voor het kampioenschap vechten.' Dat was zijn boodschap, die luid en duidelijk was richting Helmut Marko en Christian Horner. 'Kunnen jullie stoppen met al die energie in de tweede auto te steken? Waar ik niets om geef. Steek liever jullie energie in de snelheid van de wagen,'" zo parafraseert Kravitz de woorden van de Nederlander.

Updatepakket in Imola

Daarnaast kan de verslaggever melden dat Red Bull een groot updatepakket wil brengen bij de opening van het Europese seizoen. Ook in Japan had het Oostenrijkse team een aantal nieuwe onderdelen, waaronder een geoptimaliseerde vloer. "En met het updatepakket van Red Bull, waarvan wij weten dat dit in Imola zal arriveren, zal de Red Bull nog een stuk sneller worden," aldus Kravitz.

