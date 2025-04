Yuki Tsunoda mocht tijdens de F1 Grand Prix van Japan zijn debuut maken voor Red Bull Racing. Helaas voor de lokale held kon hij geen punten scoren. Desondanks kreeg hij wel de Driver Of The Day-award uitgereikt, al hing daar nog even een vraagteken boven. De regie blunderde namelijk door het verkeerde nummer aan te geven.

Het vervloekte Red Bull-zitje naast Max Verstappen is een van de grote onderwerpen van gesprek geweest de afgelopen maanden. Sergio Pérez voldeed niet langer aan de verwachtingen van de energiedrankfabrikant. 'Checo' kwam sinds Miami vorig jaar niet meer in de buurt van het podium en dus werd hij ontslagen. De jongeling Liam Lawson kreeg, na elf Grands Prix te hebben verreden voor zusterteam Racing Bulls, de promotie. Hij kwalificeerde zich in Australië en China achterin het veld en bleef puntloos.

Verkeerde startnummer

Red Bull GmbH en de Thaise oprichters besloten tijdens een vergadering in Dubai meteen in te grijpen voor de race op het Suzuka International Racing Course. Tsunoda werd ingezet bij het hoofdteam en Lawson moest terug naar Racing Bulls, waar hij nu rookie Isack Hadjar vergezeld. Tsunoda kwalificeerde zich als vijftiende en mocht als veertiende starten na de gridstraf van Carlos Sainz. Hij kon nauwelijks vooruitgang boeken in de 53 ronden op zijn thuiscircuit en kwam als twaalfde aan de finish.

Ondanks de kleurloze race van de Japanner werd hij uitgeroepen als Driver Of The Day. De regie van de Formule 1 blunderde echter, want ze lieten het startnummer van Lawson zien - nummer 30. Tsunoda rijdt met nummer 22. Ze waren klaarblijkelijk vergeten dat een coureur een eigen nummer heeft die hij meeneemt naar een ander team. Er hing dus even een vraagteken boven wie de DOTD-award had gewonnen.

De Formule 1-regie liet bij het uitreiken van de Driver Of The Day-award het verkeerde startnummer zien. Het is namelijk Liam Lawson die met #30 rijdt 🫣#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/ZIPuP9GYsA — GPFans NL (@GPFansNL) April 6, 2025

