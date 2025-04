Max Verstappen verloor bijna de leiding in de F1 Grand Prix van Japan tijdens de eerste en uiteindelijk enige pitstop. De bandenwissel verliep niet van een leien dakje bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner verklaart wat er precies was gebeurd en geeft helaas een treurige update.

Verstappen schreef de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course op zijn naam vanaf de pole position. Het was, zoals het er nu naar uitziet, zijn laatste race met Honda zijn voor het thuispubliek van de motorleverancier. Hij had echter bijna de kans op de overwinning verloren in de pitstraat. De Limburger zat al in de fast lane, toen Lando Norris naast hem kwam rijden na een iets snellere stop. Hij moest zelf binnen de witte lijnen blijven, en dus had Norris geen ruimte meer over en kwam hij op het gras terecht. De McLaren-coureur was woest op de boardradio, maar kon er na afloop van de race wel om lachen. Hij moest genoegen nemen met P2 voor teamgenoot Oscar Piastri.

Nummer één-monteurs misten Japan

"Nadat ze Oscar naar binnen hadden gehaald, was het duidelijk dat ze Lando de volgende ronde lieten stoppen", begon Horner over McLaren tegenover de aanwezige media in Japan. "Wij deden daarom ook onze pitstop om [Max] te beschermen. Helaas moesten onze twee nummer één-monteurs [Jon en Matt Caller] op de auto, een tweeling, terug naar het Verenigd Koninkrijk, omdat hun vader onwel was geworden. We hadden dus reservejongens die de pitstop moesten doen, en de bandenwissel duurde iets langer dan wat ideaal was geweest. Daarom kreeg Lando, wiens pitstop ook niet briljant was, de kans om dichtbij te komen, maar hij zat er nooit naast."

Fenomenale teamprestatie

Norris beweerde dat Verstappen hem het gras op had geduwd bij het uitkomen van de pits. De stewards noteerden het incident, maar een straf zou niet worden uitgedeeld. "Ik vind dat de stewards daar de juiste beslissing hebben genomen", zei de teambaas. Verstappen moest na zijn pitstop omgaan met iets meer onderstuur, legde Horner uit. "Tijdens de pitstop konden we niet de aanpassing aan de voorvleugel maken die we wilden, dus dat maakte zijn tweede stint lastiger met iets meer onderstuur dan hij waarschijnlijk fijn had gevonden. Maar wederom, door te spelen met wat we tot onze beschikking hadden en door samen met de engineers hem te helpen met de afstelling van het differentieel en dergelijke om zo de balans te verbeteren, was het een fenomenale teamprestatie om alles uit de auto te halen dit weekend."

