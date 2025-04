Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven, maar het ging niet vanzelfsprekend. De McLarens hijgden de gehele wedstrijd in zijn nek en hij zelfs zij-aan-zij met Lando Norris bij het uitkomen van de pitstraat. De twee rivalen bespreken het incident bij de persconferentie.

Verstappen pakte de pole position door het ronderecord van Sebastian Vettel te verbreken, en bij de start op het Suzuka International Racing Course kwam hij prima weg. De coureur van Red Bull Racing bouwde gauw een voorsprong op van twee seconden voor Norris en Oscar Piastri, totdat ze richting de eerste en uiteindelijk enige pitstop steeds dichterbij kwamen. Norris volgde Verstappen naar binnen, maar de bandenwissel van Red Bull was relatief langzaam. Verstappen reed al in de fast lane, toen McLaren Norris wegstuurde en zo gingen ze zij-aan-zij de pitstraat uit.

Grasmaaien

Verstappen moest ervoor zorgen dat hij binnen de witte lijnen bleef om een straf te voorkomen en dus was er voor Norris geen ruimte meer. De laatstgenoemde moest vol het gras op om contact met de Red Bull te vermijden. Hij sloot weer achter Verstappen aan en moest genoegen nemen met de tweede positie. Via de boardradio liet Norris weten kwaad te zijn op Verstappen. De Limburger zag als eerste de zwart-witgeblokte vlag en vestigt daarmee een record: hij is de eerste coureur om vier achtereenvolgende Grands Prix te winnen in Japan.

Verstappen begon bij de persconferentie over het incident: "Ik vond dat het gras daar niet zo goed gemaaid was. En Lando zag dat ook, dus hij heeft het wel mooi gemaaid." Norris had meteen een reactie klaarliggen en zei lachend: "Ik probeerde niet eens tegen Max te racen. Zoals hij al zei, ik probeerde gewoon het gras te maaien. Ik was niet eens dat hij er was!"

De stewards noteerden de clash tussen Verstappen en Norris, maar zouden uiteindelijk geen verder onderzoek doen.

