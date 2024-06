Op donderdag lanceerde de FIA de eerste beelden van de wagens zoals ze er vanaf 2026 ongeveer uit zullen gaan zien, begeleidt door een aantal veranderingen in de regels vanaf dat seizoen. Eén van de opvallendste regels is het verdwijnen van het Drag Reduction System, ook wel bekend als DRS. Hoe gaat dit precies op de schop en wat houdt het nieuwe 'override'-inhaalsysteem in?

Enkele seizoen geleden ging de Formule 1 een nieuw tijdperk in met de nieuwe aerodynamische regels en hoewel dit nog maar twee jaar geleden is, staan de gloednieuwe motorreglementen alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan de reglementen op de schop en gaan we weer een nieuw tijdperk in de koningsklasse tegemoet. Richting de nieuwe reglementen, heeft de FIA op donderdag een hoop bekendgemaakt over die nieuwe regelgeving vanaf dat seizoen, waarbij er ook al beelden getoond zijn van de bolides zoals we ze ongeveer vanaf dat seizoen kunnen verwachten.

DRS verdwijnt

De auto's moeten in ieder geval een stuk kleiner en beweeglijker worden, iets waar de laatste seizoenen steeds vaker om geroepen wordt. De veranderingen bieden veel om uit te leggen, maar één van de meest in het oog springende veranderingen is het laten vallen van het DRS-systeem om in te halen ten faveure van een 'Manual Override Mode'. Deze modus op de auto gaat zorgen voor een extra elektrische boost aan snelheid en vermogen, waarmee de coureur die aan het achtervolgen is een kans krijgt om de voorligger in te halen. Het systeem houdt in dat het de energie van een voorligger vanaf een snelheid van 290 km/h geleidelijk begint af te nemen. Wanneer de voorligger op 355 km/h zit, is het energieverbruik tot een nulpunt gedaald. Dat is dan juist bij de achtervolger in het verhaal omgedraaid. De coureur die in de aanval is, zal gebruik kunnen maken van het voordeel van een zogeheten 'MGU-K override', waarmee er 350kW aan extra energie geleverd gaat worden tot een snelheid van 337 km/h. Dit kan oplopen tot 0.5 megajoule aan extra boost.

Inzetten op elk moment

Jan Monchaux, technisch directeur bij de FIA single-seaters, probeert het in jip-en-janneketaal uit te leggen: "Momenteel zit je met de DRS achter een auto binnen één seconde, waarmee je een vakje aanvinkt en de gelegenheid krijgt om je DRS op een rechte lijn te openen. Dat zal niet meer het geval zijn. De logica zal echter hetzelfde blijven. Ik ben dichtbij genoeg aan een andere auto en dan krijg ik een extra hoeveelheid een energie voor één ronde, die ik in kan zetten op welk moment ik maar wil. De extra hoeveelheid energie is bepaald en dat zal een energieboost geven om uiteindelijk de volgende auto de kans te geven om aan het einde van het rechte stuk in te halen", zo stelt de technisch voorman van de FIA.

