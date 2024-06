Het merendeel van de Formule 1-teams is weer druk bezig geweest in aanloop naar de Grand Prix van Canada. Er zijn allerlei motor- en versnellingsbakonderdelen gewisseld en wij nemen ze allemaal even met je door.

Voor de 43e keer in de geschiedenis van de koningsklasse wordt er geracet op Circuit Gilles Villeneuve op het Île Notre Dame in Montreal. De baan heeft meerdere lange rechte stukken en dus is vermogen van de power unit uiterst belangrijk. Het is dan ook niet ongewoon dat er voor deze wedstrijd motorwissels gedaan worden. Na de eerste vrije training is nog niet duidelijk geworden welk team de overhand heeft in Canada. Er was een hagelbui over het circuit getrokken voor de start van de sessie, waardoor de droogweerbanden pas in de allerlaatste minuten tevoorschijn kwamen. Uiteindelijk was Lando Norris het snelst voor de Ferrari's.

Alleen Aston Martin en Haas wisselen geen onderdelen

Bij maar liefst acht coureurs is de volledige power unit vervangen. Het gaat om de verbrandingsmotor zelf, de turbo, de MGU-H, de MGU-K en het uitlaatsysteem. De acht deelnemers zijn de twee Red Bulls van Sergio Pérez en Max Verstappen, de Mercedes van Lewis Hamilton, de VCARB-bolides van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda, de Williams van Alexander Albon, en de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Ferrari heeft ook niet stilgezeten, want Charles Leclerc en Carlos Sainz krijgen allebei een nieuwe energy store (batterij) en nieuwe control electronics. Datzelfde geldt voor de McLaren van Oscar Piastri. Ook Valtteri Bottas heeft een nieuwe batterij achterin zijn Kick Sauber liggen.

Er zijn ook een aantal versnellingsbakwissels geweest in aanloop naar Montreal. Hamilton en Ocon hebben allebei een nieuwe versnellingsbakbehuizing, aandrijflijn en schakelonderdelen gekregen.

Geen van bovenstaande deelnemers is over de limiet gegaan van het aantal motor- en versnellingsbakonderdelen dat je mag gebruiken dit seizoen. Volgens artikels 28.2 en 29.2 van het sportief reglement zullen hier dus geen gridstraffen voor worden uitgedeeld.

