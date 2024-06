Lando Norris was het snelst in de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada. De McLaren-coureur zat met een rondetijd van 1:24.435 zo'n drie tienden van een seconde onder Carlos Sainz. Charles Leclerc completeert de top drie.

De eerste trainingssessie voor de 43e wedstrijd op het snelle circuit in Montreal werd verreden op een kletsnatte baan. Er was een zware hagelbui getrokken over de baan, die vernoemd is naar Gilles Villeneuve, net voor aanvang van VT1. De zon kwam al gauw tevoorschijn, maar het was niet warmer dan 18°C. De sessie begon officieel op tijd om 19:30 uur Nederlandse tijd, maar het einde van de pitstraat bleef dicht, terwijl de marshals bezig waren met proberen enorme plassen water van het circuit te krijgen. Uiteindelijk mochten de auto's pas het circuit op met nog 39 minuten te gaan.

Zhou crasht

Lewis Hamilton kroop als eerste achter het stuur en kwam op de intermediates naar buiten, gevolgd door Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Lando Norris, Oscar Piastri en Zhou Guanyu op de full wets. Valtteri Bottas deed een rondje op de blauwe band, voordat hij wisselde naar de intermediates. Max Verstappen, George Russell en de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen op de intermediates naar buiten, terwijl Alexander Albon, Jack Doohan en Logan Sargeant de baan eerst uitprobeerden op de full wets. Zhou volgde het idee van Kick Sauber-teamgenoot Bottas, die de snelste tijd neerzette met een 1:33.215, door ook een pitstop te maken voor intermediates. De Chinese coureur kwam echter een plas water tegen, aquaplaneerde en raakte de muur in bocht 5. Het zorgde voor de enige rode vlag halverwege Vrije Training 1.

Red flag 🔴



Zhou has made contact with the wall at T5 and has to park up with damage.



Three lap times on the board - Bottas leads HAM and VER. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/MtAPABiAKE — Formula 1 (@F1) June 7, 2024

Baan droogt op

In de laatste twintig minuten begonnen de rondetijden gauw te zakken. Dankzij het zonnetje werd het asfalt in rap tempo droger. Met nog een kwartier te gaan stond Sainz bovenaan met een 1:27.485 voor ploegmaat Leclerc die 0.075 seconden langzamer was. De twee VCARB-bolides stonden er qua positie goed bij met de derde plek voor Daniel Ricciardo en de vierde plek voor Yuki Tsunoda, maar ze hadden wel een seconde achterstand op de Ferrari's. Slechts elf van de twintig coureurs hadden op dat moment een tijd achter hun naam staan.

Op de softs

De baan droogde zo snel op dat iedereen, behalve natuurlijk de gecrashte Zhou Guanyu, op de softs naar buiten kwam. Het probleem was echter dat er alleen maar één droge lijn was. Daarbuiten was het nat, maar ook op de racelijn lagen nog een aantal plassen. Leclerc schoot rechtdoor over het natte gras bij de eerste bocht, maar de winnaar van de vorige wedstrijd in Monaco ging wel sneller dan wie dan ook met een 1:25.306. Norris verbeterde dit echter met een 1:24.435. Sainz kwam tussen Norris en Leclerc terecht met een 1:24.763. Hamilton en Max Verstappen maakten de top vijf af voor Piastri, Pierre Gasly, Bottas, Sergio Pérez en George Russell. Verstappen, Lance Stroll en Ricciardo vlogen nog van de baan in bochten 8 en 9, en Bottas spinde in dezelfde chicane. Ook tijdens de tweede vrije training, die om 23:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, wordt regen verwacht.

