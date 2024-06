Lando Norris (24) hoopt tijdens de Grand Prix van Canada wederom een gooi te kunnen doen naar de overwinning. De coureur van McLaren wil zich maar wat graag definitief in de titelstrijd mengen, maar weet ook dat er in Canada meerdere gegadigden zijn voor de winst. Als hem gevraagd wordt om een favoriet aan te wijzen, gaat zijn stem niet richting Red Bull Racing en Max Verstappen.

Het Circuit Gilles-Villeneuve is een semi-stratencircuit met langzame bochten en chicanes, waardoor sommige stukken wel wat weg hebben van de lay-out in Monaco. Kerbstones zijn een dingetje in Canada en dat is nou precies waar Red Bull van weet dat haar RB20 dat niet erg prettig vindt. In Monaco zagen we dat de auto van de Oostenrijkers dan een stuk minder goed uit de verf komt. Toch denkt Norris dat Red Bull wel bij de favorieten hoort van dit weekend, al wijst hij het team van Verstappen niet aan als de allergrootste kanshebber. Die eer geeft hij aan Ferrari.

Norris verwacht spannend F1-weekend in Canada

Het wordt sowieso een spannend raceweekend in Montreal. Los van het feit dat McLaren, Ferrari en Red Bull de laatste weken erg aan elkaar gewaagd zijn, kan het ook nog eens flink gaan regenen in Canada. In dat geval komen er misschien nog wel meer verrassingen bovendrijven. "Het zal heel dicht bij elkaar zitten", zo beaamt Norris tegenover de pers. "Het is onmogelijk om te zeggen of wij, Ferrari of Red Bull bovenaan zal eindigen." Maar als hij dan toch een favoriet moet aanwijzen, gaat hij voor Ferrari.

Ferrari de favoriet

"Ik vind Ferrari de favoriet. Ze zijn sterk op snelle, rechte stukken en presteerden zeer goed in Monaco", verwijst hij naar de zege en pole position van Leclerc. "Kijk je naar het totaalpakket, dan denk ik dat zij op dit circuit de beste papieren hebben." Leclerc zelf vindt het echter maar niets dat Norris hen aanwijst als de favoriet in Canada. "Iedereen gooit de bal naar het team dat het dichtst bij ze staat. We staan met z'n drieën zo dicht bij elkaar dat je op deze baan onmogelijk iemand kunt aanwijzen", aldus de Ferrari-kopman.

