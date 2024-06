Liam Lawson (22) heeft al mogen proeven aan de Formule 1 en heeft zich daarom als doel gesteld om volgend seizoen ergens op de grid te staan. Het liefst doet de talentvolle Nieuw-Zeelander dit bij een Red Bull-team, maar als daar geen plek is, gaat Lawson niet oneindig zitten wachten. Hij is ook bereid verder te kijken als dat nodig is.

Lawson mocht afgelopen jaar tijdelijk invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en presteerde toen zeer behoorlijk. Hij zette zichzelf op de kaart, maar toch besloot Red Bull om voor 2024 wederom door te gaan met Ricciardo. Richting 2025 is er nog niets in beton gegoten bij het juniorenteam wat betreft het stoeltje van de Australiër, dus Lawson heeft nog uitzicht op een vast zitje volgend jaar. Maar mocht dat niet lukken, dan gaat hij niet zitten wachten. Lawson zegt er iedere dag mee bezig te zijn een stoeltje te vergaren op de grid. Het liefst doet hij dit bij het team van Red Bull, waar hij al meerdere jaren in de opleiding zit, maar als dit geen optie is, gaat hij verder kijken bij andere teams, zo zegt hij.

Lawson werkt iedere dag aan F1-stoeltje

Hoewel er inmiddels al flink wat stoeltjes zijn vergeven richting volgend jaar, zijn er her en der nog wel opties. Maar waar en of Lawson ergens terechtkan, is nog maar de vraag. "Als ik daar het antwoord op had, dan had ik nu waarschijnlijk al in de auto gezeten. Ik heb geen idee. Alles verandert op dit moment en er zijn veel coureurs die van plek wisselen, dus ik weet nu niet echt of en hoe ik daarbinnen pas. Het is wel iets waar ik momenteel iedere dag aan werk", zo vertelt Lawson bij Talksport. Ook het stoeltje van Ricciardo komt richting 2025 misschien nog vrij en dat is eigenlijk waar Lawson op lijkt te hopen.

Red Bull eerste keus, maar Lawson gaat niet wachten

"Ik zou heel graag voor Red Bull in de Formule 1 rijden. Dat is op dit moment het sterkste team en ik werk al sinds 2019 met ze samen, dus dit is het zesde jaar. Als ik kon kiezen, dan zou ik heel graag voor Red Bull rijden. Mijn doel is echter Formule 1, dus als daar geen plek is, dan kan het overal zijn", zo deelt Lawson echter ook gelijk een waarschuwing uit. Als Red Bull hem geen zitje aanbiedt, dan is een spoedig vertrek niet uitgesloten.

