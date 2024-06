Carlos Sainz Jr. heeft gesprekken gevoerd met Red Bull Racing om na dit seizoen in te stappen naast Max Verstappen, maar uiteindelijk besloot de Oostenrijkse renstal toch om door te gaan met Sergio Pérez. In Canada onthult Sainz dat hij sprak met Red Bull, maar dat hij al vrij snel wist dat ze gingen verlengen met de Mexicaan.

Sainz moet na dit seizoen vertrekken bij het Formule 1-team van Ferrari, want de Scuderia koos er begin dit jaar voor om Lewis Hamilton te contracteren. Er was even sprake van de mogelijkheid dat Sainz terug zou keren bij Red Bull, naast Verstappen, maar dit feest ging niet door. Red Bull verlengde deze week het contract van Pérez en daardoor is deze deur voor Sainz definitief in het slot gegaan. Als een verrassing kwam de contractverlenging van Pérez overigens niet voor Sainz, want de geboren Madrileen stelt dat hij al langer op de hoogte was van de beslissing om het contract van Pérez te verlengen. Sainz voerde immers meerdere gesprekken met Red Bull, zo zegt hij in gesprek met Viaplay in Canada.

Sainz wist al langer van contractverlenging Pérez

Als Sainz in Montreal de vraag krijgt of hij in gesprek was met Red Bull, draait de Spanjaard er niet omheen. "Ja, zoals ik heb gezegd in de maanden hiervoor, spreek ik met ieder team op de grid. En ieder team, betekent dus ook Red Bull. Natuurlijk hebben we een paar gesprekken gevoerd, maar Red Bull heeft haar beslissing genomen en dat is wat het is." Erg verrast was Sainz overigens niet door het nieuws dat de energiedrankgigant doorgaat met Pérez, want hij was al langer op de hoogte van het feit dat dit ging gebeuren. "Ik weet al enige tijd van deze beslissing, dus het is niet dat het als een verrassing komt", aldus Sainz.

Nog geen knoop doorgehakt over nieuw F1-team

Gisteren kwamen er ook geruchten naar buiten dat Sainz inmiddels al zou hebben getekend bij een ander team. Deze verhalen werden al snel door de coureur in kwestie ontkent en ook tegenover Viaplay zegt Sainz dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt. "Ik weet niet welk team de beste optie is voor mij op dit moment, want ik heb me er nog niet erg in verdiept. Ik ben druk met het proberen te winnen [van races] en te presteren dit jaar met dit team. Het is een goede kans om podiums en overwinningen toe te voegen aan mijn carrière, dus het is moeilijk om te stoppen en na te denken over de toekomst."

