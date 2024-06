Er wordt al het hele seizoen druk gespeculeerd over de toekomst van Carlos Sainz. De Spanjaard zit nog altijd zonder stoeltje voor het nieuwe Formule 1-seizoen en de opties beginnen langzaam maar zeker op te raken. Berichten uit Spanje suggereren nu echter dat de Madrileen inmiddels zijn krabbel onder een nieuw contract heeft gezet.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. Er worden echter steeds meer stoeltjes gevuld, terwijl er rondom de Madrileen nog altijd niks concreets lijkt te spelen.

Sainz heeft al getekend

Inmiddels is op dinsdag ook het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull gevuld en weet Sainz dat een terugkeer op het oude nest er niet in gaat zitten. Daarmee beginnen de opties ook langzaam maar zeker op te raken. Met name Audi en Williams lijken de grootste gegadigden te zijn om de coureur in te lijven. Volgens het Spaanse The Objective is het echter allemaal achter de schermen al in kannen en kruiken: het medium weet te melden dat Sainz al een krabbel onder een contract voor 2025 heeft gezet, dat door een groot advocatenbureau in Madrid geverifieerd is.

Bekendmaking voor Barcelona

Op de laatste pagina van het document prijkt de handtekening van de Ferrari-coureur. Volgens het medium wordt er in aanloop naar de Grand Prix van Spanje, die in het weekend van 21 juni gereden gaat worden, verwacht dat de grote thuisheld zijn nieuwe team wereldkundig gaat maken. Helemaal duidelijk is het echter nog niet waar Sainz heengaat, al weet de Spaanse website bijna zeker dat zijn volgende hoofdstuk bij het team van Williams ligt. Daarmee moet Sainz dus wel een behoorlijke stap terug doen, maar hij zal net als Alex Albon geloven in het Williams-verhaal van James Vowles, die het team terug naar de top hoopt te brengen.

