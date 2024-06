Carlos Sainz is op dit moment één van de meest gewilde coureurs op de Formule 1-grid en met name Audi en Williams lijken op dit moment goede papieren te hebben voor zijn krabbel. Er zou volgens berichten uit Spanje zelfs al een deal zijn gesloten door de Spaanse coureur, maar daar maakt Sainz zelf nu korte metten mee.

Volgens het Spaanse The Objective was alles achter de schermen allemaal al in kannen en kruiken: het medium wist te melden dat Sainz al een krabbel onder een contract voor 2025 heeft gezet, dat door een groot advocatenbureau in Madrid geverifieerd is. Op de laatste pagina van het document zou de handtekening van de Ferrari-coureur hebben gestaan. Volgens het medium zou er in aanloop naar de Grand Prix van Spanje, die in het weekend van 21 juni gereden gaat worden, groot nieuws worden verwacht. Inmiddels heeft Sainz van zich laten horen in Canada en dat wekt een hele andere suggestie.

Fake news

De Ferrari-rijder laat namelijk weten dat er nog helemaal niks zeker is over wat de toekomst hem zal gaan brengen: "Het enige dat ik kan zeggen, is dat er nog niks beslist is. Ik heb artikelen in de media gezien waarin staat dat ik al getekend heb. Ik moet er wel om lachen. Maanden geleden zei men dat ik al bij Mercedes of Red Bull had getekend en nu is duidelijk dat dat niet gaan gebeuren. Nu zeggen mensen weer dat ik voor Williams heb getekend en daar moet ik wel om lachen", citeert AS de Madrileen. "Dit soort dingen blijven vaak wel onbestraft", moppert Sainz vervolgens over het 'fake news' dat volgens hem dus verspreid zou worden vanuit Spanje.

Red Bull-stoeltje

Sainz vervolgt: "Ik heb het verder niet over de journalisten die hier zijn, in de Formule 1-paddock rondlopen en weten wanneer er iets getekend is. Ik ben er alleen bang voor dat sommige mensen met dit soort dingen blijven wegkomen. Als ik iets te vertellen heb, zijn jullie de eersten die het te horen krijg en zal ik spreken in het openbaar." Dat zijn kansen bij het team van Red Bull Racing na de verlenging van Sergio Pérez nu ook verkeken zijn, verbaast Sainz niet: "Daar wist ik al een tijdje van, dus dat is geen nieuws. Ik heb er niks aan toe te voegen. Er liggen nog verschillende opties op tafel. We zullen zien hoe het gaat", besluit de voormalig Toro Rosso-coureur.

