Sergio Pérez verwacht dat het Circuit Gilles Villeneuve in Canada niet een circuit zal zijn dat heel goed bij de auto van Red Bull Racing zal passen, maar volgens de Mexicaan moet de RB20 in Montreal in ieder geval beter uit de verf komen dan in Monaco.

Het raceweekend in Monaco was er voor Red Bull Racing een om snel te vergeten. Max Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de race door de nauwe straten van het prinsdom, en kwam na 70 ronden op zondag op diezelfde positie over de streep. Sergio Pérez moest na een in het water gevallen kwalificatie vanuit de achterhoede aan de Grand Prix van Monaco beginnen. De Mexicaan raakte echter betrokken bij een crash in de eerste ronde, waarmee zijn wedstrijd na een paar bochten ten einde kwam.

Moeizame reeks Red Bull Racing

De kampioensformatie uit Milton Keynes zal er dus op gebrand zijn om terug te slaan in Canada. In Miami werd Verstappen geklopt door Lando Norris, terwijl de Nederlander in Imola slechts nipt voor de McLaren-coureur wist te blijven. In Monaco ging Charles Leclerc er met de overwinning vandoor. Na deze reeks zal Red Bull Racing willen laten zien wat het in huis heeft, maar op papier is ook het circuit in Canada niet op het lijf van de RB20 geschreven. De auto van Red Bull gaat slechts om met hobbels en kerbstones.

Grand Prix van Canada

Op de persconferentie in Canada wordt Pérez gevraagd naar zijn reeds bekendgemaakte contractverlenging tot eind 2026: "Het is heel fijn om dit uit de weg te hebben, zodat we ons kunnen focussen op de performance. Dat is het beste voor het team." De Mexicaan borduurt voort met een vooruitblik op de rest van het weekend: "Het team heeft heel hard gewerkt om de problemen uit Monaco te begrijpen. Ik verwacht niet dat dit ons sterkste circuit zal zijn, maar ik denk dat het beter bij onze auto zal passen dan dat in Monaco het geval was."

