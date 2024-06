Max Verstappen heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Canada uitgelaten over de nieuwe F1-reglementen voor 2026 die gisteren werden gepresenteerd. De FIA deed gisteren de eerste richtlijnen uit de doeken en liet onder meer weten dat het welbekende DRS-systeem wordt vervangen door een Manual Override Mode. Verstappen weet nog niet zo goed wat hij hier van vindt.

Gisteren onthulde de FIA het conceptplan voor de nieuwe technische reglementen voor 2026. Ook werd een eerste schets getoond van hoe de nieuwe auto's er tegen die tijd uit moeten gaan zien. De auto's worden onder meer smaller en lichter, maar ook zal de achtervleugel niet meer uitgerust gaan worden met een DRS-systeem. Het welbekende openklappen van de vleugel zal worden vervangen door een zogenoemde Manual Override Mode. Hoewel de details nog in beton moeten worden gegoten, wordt er al veel gesproken over het nieuwe inhaalsysteem. Het soort 'push the button to overtake'-systeem, moet coureurs een vermogensboost geven gedurende een korte periode, opgewekt via de MGU-K. Wat vindt Verstappen hier nu eigenlijk van?

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 houdt hart vast in Canada: raceweekend overspoeld met regenLees meer

Verstappen 'neutraal' over F1 2026-reglementen

In aanloop naar de Grand Prix van Canada, die dit weekend op het programma staat, werd Verstappen gevraagd naar zijn eerste indruk van de nieuwe reglementen. Hoewel de Red Bull-coureur in het verleden uitermate kritisch was op de nieuwe ideeën, ziet hij dat de FIA de plannen nu een stuk beter heeft uitgewerkt. "Om eerlijk te zijn, sta ik nu een beetje in het midden. De nieuwe regels zijn nou eenmaal wat ze zijn en volgens mee hebben ze vooral met het motorreglement te maken. Toen ze de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor fifty-fifty hebben gemaakt, realiseerden ze zich dat actieve aerodynamica nodig was om de luchtweerstand terug te brengen en om tot een fatsoenlijke ronde te komen. Anders heb je op een gegeven moment geen vermogen meer uit de batterij, daar zijn ze zelf ook achter gekomen."

LEES MEER: Hoe laat begint vandaag het Formule 1-raceweekend in Canada?

Verstappen hoopt niet op Mario Kart in F1

Ook over de veelbesproken Manual Override Mode laat Verstappen zich uit. Het voelt voor hem een beetje Mario Kart-achtig aan, zo geeft hij toe. "Straks moeten we ook nog met bananenschillen gooien!", zegt hij lachend, met een serieuze ondertoon. Wordt de Formule 1 te kunstmatig? : "Laten we hopen van niet, laat ik het zo zeggen. Ik hoop persoonlijk dat het niet die kant opgaat, al is het momenteel nog een vraagteken voor iedereen hoe de regels precies uitpakken. Het is nog een beetje werk in uitvoering en we hebben meer simulaties nodig. We zullen zien wat het wordt. Misschien word ik wel positief verrast als ik straks in de auto stap en denk ik 'o, dit voelt geweldig', maar ik weet het niet. Daardoor sta ik er nu een beetje neutraal in. Uiteindelijk moeten we rijden met wat we krijgen."

Gerelateerd