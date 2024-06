Het tweede stoeltje bij Red Bull Racing werd afgelopen week vervuld met opnieuw Sergio Pérez, waardoor we nu weten dat de Oostenrijkse formatie zich kan gaan focussen op de stoeltjes bij Racing Bulls. Christian Horner weet voorlopig nog niet hoe men de plekken bij het zusterteam gaat invullen.

Niet alleen het tweede stoeltje bij de hoofdmacht van Red Bull Racing - inmiddels volgend jaar weer ingevuld door Sergio Pérez - is dit seizoen een hot topic. Ook de tweede plek bij Racing Bulls, het zusterteam van de Oostenrijkse formatie, is regelmatig onderwerp van gesprek richting 2025. In eerste instantie leek het voor dit seizoen erop dat Yuki Tsunoda en Daniel icciardo het samen mochten gaan uitvechten wie volgend seizoen nog in de koningsklasse actief zou zijn en op dit moment lijkt het erop dat de Japanse coureur gemakkelijk de boventoon voert en zijn zitje voor 2025 veilig lijkt te stellen.

Reactie Horner

Daar waar Red Bull doorgaat met Pérez, zal het dus om een stoeltje bij Racing Bulls gaan. Wie er naast de Japanner komt te zitten, is voorlopig nog een groot vraagteken: "Yuki heeft sowieso een contract voor de lange termijn", verzekert Horner tegenover Viaplay in ieder geval dat we Tsunoda ook volgend jaar nog wel op de Formule 1-grid zullen gaan zien. "Ik weet zeker dat we de komende weken en maanden een beslissing gaan zien over die twee coureurs. Het zijn beiden Red Bull Racing-coureurs. We lenen ze uit aan VCARB. Red Bull Racing is duidelijk nu geregeld voor volgend seizoen. Nu gaan we kijken naar de rest van de rijdersbezetting", zegt hij ten slotte.

Eerdere woorden Marko

Eerder liet collega Helmut Marko al weten dat het nog lastig wordt om te beslissen wie er volgend jaar in de RB komt te zitten: "Het is een luxeprobleem! We hebben naast Tsunoda nog een andere Honda-coureur die goede races afwerkt en dat is Iwasa. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen omdat hij twee keer een slechte start had, maar staat nog wel derde in het kampioenschap. Dat zijn twee Japanse coureurs die een langdurig contract met ons hebben, waardoor we moeten zien hoe dat op de lange termijn verder gaat", zei de Oostenrijker eerder. Voorlopig lijkt de getalenteerde Liam Lawson echter de beste papieren te hebben.

