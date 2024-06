Het mag geen geheim zijn dat Daniel Ricciardo altijd heeft ingezet op een terugkeer naar Red Bull Racing, maar ook hij heeft de contractverlenging van Sergio Pérez gezien. De Australiër is realistisch en stelt dat hij zelf niet genoeg heeft laten zien en kan daarom voorlopig leven met het zitje bij het zusterteam.

Sinds 2023 rijdt Ricciardo weer voor een Red Bull-team, maar dan het zusterteam. De goedlachse Australiër heeft zich via Renault en McLaren eind 2022 weer bij Red Bull Racing gemeld. Het doel was altijd om terug te keren naast Max Verstappen bij het topteam, maar daarvoor geldt natuurlijk wel dat er resultaten moeten komen. Die vallen voorlopig nog tegen en ook 'Danny Ric' snapt dat Red Bull Racing op dit moment nog geen beroep op hem doet.

'Heb niets spectaculairs gedaan'

Op de vraag of hij voorlopig het Red Bull-zitje uit zijn hoofd zet, reageert de Australiër bij Motorsport.com: "Zoals gezegd heb ik één resultaat gehad waar ik echt blij mee was en anderen waar ik misschien minder blij mee was. Ik houd mezelf verantwoordelijk voor het feit dat ik niets spectaculairs heb gedaan. Als je probeert te strijden om een topzitje, dan moet je echt fantastische dingen laten zien."

'Komt op mij aan'

Die 'fantastische dingen' zijn voorlopig nog niet om over naar huis te schrijven en wil de Australiër aanspraak maken op het zitje bij Red Bull, dan moet er een schepje bovenop. "Ik zou er nog steeds mijn carrière graag willen beëindigen, maar op korte termijn gaat dat nu natuurlijk niet gebeuren. Qua mentaliteit was dat wel een einddoel. Maar nu sta ik hier, en ik moet goed blijven presteren en meer punten pakken. En ik ben blij dat ik dat hier doe. Het team levert goed werk om me daarbij te helpen. Nu komt het dus gewoon op mij aan", aldus Ricciardo.

