Charles Leclerc rekent zich, ondanks zijn overwinning in Monaco, nog niet rijk. De Ferrari-coureur vertelt als doel te hebben om het wereldkampioenschap te winnen, en dat er nog altijd stappen gemaakt moeten worden om dat te kunnen bereiken.

Het team van Ferrari kent vooralsnog een goed seizoen in de Formule 1. Na acht races staat de renstal uit Maranello met twee overwinningen en tien podiumplaatsen op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, slechts 24 punten achter Red Bull Racing. In 2023 werden er in totaal één overwinning en negen podiumplaatsen gescoord, dus de Italiaanse grootmacht lijkt op de goede weg. Het is alweer even geleden dat Ferrari echt aan heeft weten te haken in het gevecht om de wereldtitel, maar vooralsnog is het de vraag of Ferrari écht in het vinkentouw van Red Bull Racing zit, of dat de Oostenrijkse formatie de afgelopen weken slechts een aantal circuits die de RB20 niet liggen heeft afgevinkt.

Leclerc rekent zich niet rijk

Ondanks zijn overwinning in zijn thuisrace in Monaco, rekent Leclerc zich dan ook nog niet rijk: "Alhoewel het heel goed voelde in Monaco, moeten we de bladzijde nu weer omslaan en kijken naar wat er voor ons ligt", vertelt de 26-jarige coureur tegenover de aanwezige pers in Canada. "We willen het wereldkampioenschap winnen, dat is het doel. En om dat te kunnen doen, moeten we nog steeds stappen voorwaarts zetten. Leclerc staat momenteel met 138 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap voor de coureurs, 31 punten achter Max Verstappen.

