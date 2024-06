Sinds het raceweekend in Imola zijn er diverse odes aan Ayrton Senna geweest en dat zal in Canada wederom het geval zijn. In Imola zagen we Sebastian Vettel rondrijden in de McLaren waarin de Braziliaan furore wist te maken. In Monaco kwam het team van McLaren met een speciale kleurstelling voor de MCL38 en in Canada zullen de kerbstones dit weekend geel-groen zijn geverfd. Het zijn de kleuren van de Braziliaanse vlag en daarmee wil het circuit in Montreal ook haar steentje bijdragen aan het eerbetoon aan de Formule 1-legende.