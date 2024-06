Esteban Ocon vertrekt aan het einde van het seizoen bij het team van Alpine en even leek het erop dat dat vooral van doen had met de crash die hij in Monaco veroorzaakte met teamgenoot Pierre Gasly. Ocon zelf zegt nu in Canada echter dat zijn aanstaande vertrek daar niks mee te maken heeft.

Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam Ocon weer eens onder vuur te liggen nadat hij een bijzondere manoeuvre uithaalde op Pierre Gasly, terwijl allebei de teamgenoten in de punten reden. Het kwam Ocon op veel kritiek en negativiteit te staan en de voormalig Force India-coureur sloeg terug op social media met een uitgebreid statement, waarin hij liet weten niet gediend te zijn van alle online haat die hij te verwerken kreeg. Vervolgens liet Ocon weten uit te kijken naar de rest van het jaar, waarin hij zijn beste beentje voor wil zetten voor Alpine.

Niks met crash te maken

Daarmee werd er een einde gemaakt aan het gerucht dat Ocon gestraft zou worden door het team met een schorsing in Canada. De geruchten over de verdere toekomst van Ocon - beschikkend over en aflopend contract na 2024 - bleven echter doorgaan en op maandag greep de Franse renstal in: Ocon vertrekt na dit seizoen bij het team van Alpine. Er werd natuurlijk direct een link gelegd met de crash met Gasly, maar dat is volgens Ocon niet aan de orde: "Ik ben al maanden in gesprek met ze geweest. Alpine en Renault zijn grote bedrijven en zij nemen geen beslissing op basis van één race. We hebben met elkaar gesproken en we zijn gezamenlijk overeengekomen dat we na het einde van het contract een einde [aan onze samenwerking] maken", citeert Motorsport.com.

Voorkeur Gasly

De Fransman benadrukt dat hij al lang bij het team uit zijn vaderland actief is: "Ik ben vijf jaar bij dit team geweest. We hebben mooie momenten meegemaakt, er waren ook minder mooie, maar vijf jaar is in de Formule 1 een hele lange tijd. Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ik hoop dat we onze samenwerking met een hoogtepunt kunnen afronden, want ik zit hier al heel lang." In het restant van zijn Alpine-loopbaan verwacht hij wel een normale behandeling: "In Shanghai kreeg ik de eerste update. Het is dan normaal dat als er voor een auto een update is Pierre die eerst krijgt. Maar ik verwacht een eerlijke behandeling. Dat is voor ons erg belangrijk en daar hebben we het vaak over gehad. Ik verwacht dan ook geen problemen."

