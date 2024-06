Het team van Mercedes maakt voorlopig nog verre van een onuitwisbare indruk in het huidige Formule 1-seizoen. In Canada zijn er weer nieuwe kansen voor Lewis Hamilton en zijn team en gewapend met upgrades verschijnen de Zilverpijlen aan de start. De Brit droomt zelfs van een podium in Montreal.

Hamilton beleeft tot nu toe wederom een seizoen waar hij na afloop weinig warme herinneringen aan zal gaan bewaren. De zevenvoudig wereldkampioen maakte aan het begin van deze jaargang bekend na dit seizoen de deur bij Mercedes achter zich dicht te trekken voor een avontuur bij het team van Ferrari. Toch zal hij - ondanks de mindere jaren hiervoor - gehoopt hebben om in zijn laatste seizoen voor de Zilverpijlen mee te kunnen doen om de bovenste plekken. De Britse coureur zal die droom inmiddels hebben laten varen, want Red Bull, Ferrari en McLaren lijken allemaal sterker voor de dag te komen.

Gat met Red Bull

Voorlopig is het dus aansluiten geblazen voor Toto Wolff en zijn coureurs. Dat hoopt men te bewerkstelligen aan de hand van upgrades, waarmee men in Canada is aangekomen voor race negen van het seizoen. Hamilton ziet het gat met Red Bull en de achtervolgers slinken: "De auto wordt beter en beter. Iedereen weet een stap te zetten en daarmee hopelijk dichterbij de Red Bulls te komen. Dat is heel positief. Ik ben ontzettend trots op iedereen op de fabriek als je ziet hoe hard iedereen daar aan het werk is", stelt de zevenvoudig wereldkampioen.

Podium is mogelijk

Hamilton vervolgt: "Iedereen blijft gefocust en de moraal is fantastisch binnen het team. Ik hoop dat we close op die andere gasten weten te komen en eindelijk mee kunnen gaan doen voor de voorste plekken." Positieve woorden dus van Hamilton, die zelfs niet uitsluit dat hij of teamgenoot George Russell op zondag een podium kan pakken op het semi-stratencircuit: "Ik denk niet dat dat zo ver weg is. We hebben de upgrade. Beide auto's hebben dit weekend de upgrade. Ik kijk ernaar uit hoe dat gaat voelen op het circuit."

