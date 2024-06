Het is tijd voor de negende race van het seizoen en het Formule 1-circus maakt dit weekend een kort uitstapje vanuit Europa om neer te strijken in Canada, alvorens men weer op Europese bodem verder gaat rijden. We trappen het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve af met de eerste vrije training van dit weekend, waar we om 19:30 uur mee van start gaan. De omstandigheden in Montreal zijn verraderlijk en dus wordt het interessant om te zien hoe de teams en coureurs omgaan met de eerste sessie van dit weekend. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

