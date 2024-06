Red Bull-topman Helmut Marko heeft zich nogmaals uitgesproken over de gridstraf van drie plaatsen van Sergio Pérez voor de Grand Prix van Spanje, nadat de Mexicaan in Canada doorreed met schade aan zijn auto.

Sergio Pérez spinde tijdens de Grand Prix van Canada, waarbij zijn achtervleugel en ophanging afbraken. Vervolgens reed de Mexicaan terug naar de pits, terwijl er brokstukken van zijn RB20 afbraken en op de baan terechtkwamen. De stewards oordeelden na afloop dat Pérez een onveilige situatie creëerde door verder te rijden met zijn beschadigde Red Bull, en legde de Mexicaan daarom een gridstraf van drie plaatsen op voor de Grand Prix van Spanje, terwijl Red Bull Racing een boete van 25.000 euro af moet tikken. Dit omdat het team Pérez opdracht gaf terug te rijden naar de pits, in een poging een safety car te voorkomen. Teammaat Max Verstappen ging op dat punt in de race namelijk aan de leiding.

Vergelijking met Crashgate

Formule 1-verslaggever Will Buxton vergeleek het incident op social media vervolgens met Crashgate, een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de sport. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 gaf het team van Renault opdracht aan Nelson Piquet om bewust te crashen, zodat teammaat Fernando Alonso met behulp van de safety car de race kon winnen: "Draai de uitkomst van de beredenering om en je hebt een team dat een coureur verteld om de regels te overtreden om juist een safety car te veroorzaken om hen aan de overwinning te helpen. Er zit weinig verschil in. Het ene is een gridstraf en een boete. Het andere is Singapore 2008", zo las de inmiddels weer verwijderde post op X.

Marko licht beslissing Red Bull toe

Marko liet eerder al weten het niet eens te zijn met de beslissing van de stewards. In zijn column voor Speedweek licht de Red Bull-topman zijn kijk op de zaak verder toe: "Pérez wordt drie plaatsen teruggezet op de Spaanse startgrid, omdat hij zijn beschadigde auto in Montreal niet aan de kant zette en in plaats daarvan de pits in bracht", leest het. "Dat vind ik een te zware straf, want in een race met wisselende omstandigheden moet je je raceauto terugbrengen, zeker als in eerste instantie niet duidelijk is hoe de exacte schade eruit ziet."

Hamilton op drie wielen over de streep in Silverstone

De Oostenrijker vervolgt: "De achteruitkijkspiegels van Pérez waren vuil en hij kon niet precies zien hoe de achterkant eruit zag. Aan de hand van de data konden we op onze beurt zien dat de ophangingen prima in orde leken, dus je probeert natuurlijk de auto terug te krijgen en idealiter weer voor de punten te kunnen vechten. De stewards legden vervolgens uit dat er onderdelen van zijn auto waren gevallen. Maar hallo! Ik herinner me dat Lewis Hamilton ooit op drie wielen naar de finish reed op Silverstone en won. Vreemd, toen was er geen straf.", doelt hij op de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2020.

