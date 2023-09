Crashgate: Eén van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de Formule 1

Redactie

Maandag 11 september 2023 15:23 - Laatste update: 15:31

De Grand Prix van Singapore staat voor aankomend weekend op het programma, en daarmee is het later deze maand vijftien jaar geleden dat zich op de straten van het Marina Bay Street Circuit afspeelde wat vandaag de dag te boek staat als één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de Formule 1: Crashgate.

Het opzoeken van de grenzen en het eindeloos bestuderen van de reglementen op zoek naar mazen in de wet is dagelijkste kost in de Formule 1, maar er is een verschil tussen opereren op het randje, en simpelweg valsspelen. Laat staan de boel gewoon keihard bedonderen. Dat laatste was het geval bij het schandaal dat de naam Crashgate kreeg. Een schandaal dat plaatsvond op zondag 28 september 2008 rondom het team van Renault, en een lange nasleep kende. Recent is er zelfs nog een nieuw hoofdstuk bijgekomen. Felipe Massa is namelijk van mening dat hij dat jaar wereldkampioen had moeten worden in de Ferrari, in plaats van Lewis Hamilton in de McLaren.

Crashgate, wat gebeurde er precies?

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 belandde de Braziliaan Nelson Piquet Junior met zijn Renault R28 in de muur bij bocht zeventien. Een safety car moest de baan opkomen om de auto van Piquet te bergen, waardoor het veld weer bij elkaar werd gebracht. Fernando Alonso, de teammaat van Piquet, was op dat moment onderweg naar de pitstraat om een nieuwe set banden op te halen. Omdat het veld wordt geneutraliseerd tijdens een safety car-fase en een bepaalde snelheid aan moet houden, wist de Spanjaard hiermee een aantal plaatsen te winnen. Iets wat hem uiteindelijk de Grand Prix-zege op zou leveren.

Piquet Jr. crasht bewust tijdens de GP van Singapore, 2008.

In eerste instantie leek het een gevalletje 'de een zijn dood is de ander zijn brood.' Alhoewel Piquet zijn naam mee had (hij is de zoon van voormalig wereldkampioen Nelson Piquet), was hij namelijk geen hoogvlieger in de Formule 1. Men keek er daarom niet raar van op dat hij op een beetje een vreemde manier in de muur belandde. Dat zijn teammaat hier van wist te profiteren leek dom toeval. Niets bleek echter minder waar. Vlak nadat Piquet in 2009 door Renault op straat was gezet, werd namelijk bekend dat de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) op basis van een verklaring van Piquet zelf een onderzoek was gestart naar de gang van zaken rondom de Grand Prix van Singapore, 2008.

Fernando Alonso wint de Grand Prix van Singapore, 2008.

Piquet hangt de vieze was buiten

Zo kwam uiteindelijk aan het licht dat Piquet helemaal niet per ongeluk in de muur was beland. Hij was hier toe aangezet door zijn teambaas Flavio Briatore, en technisch directeur Pat Symonds. De twee wilden Alonso zo naar verluidt een voordeel geven. De Braziliaan kon destijds niet meekomen met de performance van de tweevoudig wereldkampioen en vreesde voor zijn positie binnen het team, waarop hij naar eigen zeggen bezweek onder de druk en instemde met het verzoek. Niet veel later, in 2009, werd Piquet echter alsnog door Renault op straat gezet, waarna hij besloot uit de school te klappen. Naar eigen zeggen omdat zijn sporthart te groot was om een dergelijk geheim met zich mee te blijven dragen.

Nelson Piquet Jr, 2008.

Levenslange schorsing

Je kunt je voorstellen dat deze onthulling een enorme wervelwind door de Formule 1 liet gaan. Het Formule 1-team van Renault werd op het matje geroepen bij de FIA en Briatore en Symonds werden stevig aan de tand gevoeld. Zij werden door het motorsportorgaan gezien als de breinen achter deze list, en kregen uiteindelijk een forse straf te incasseren. Briatore kreeg op 21 september 2009 door het bestuurscollege van de FIA een levenslange schorsing voor zijn aandeel in het schandaal opgelegd. Symonds werd bestraft met een uitsluiting van de Formule 1 voor een periode van vijf jaar. Het team van Renault als geheel hing daarnaast een tweejarige schorsing boven het hoofd.

Pat Symonds (links) en Flavio Briatore (rechts)

Vrijgesproken

Gelukkig voor Renault, kwam het daar echter niet van. De straf luidde dat de Franse fabrieksformatie zich vijf jaar lang niet aan iets soortgelijks mocht vergrijpen, anders zou ook voor het team een definitief vertrek gelden. Voor Renault liep het daarmee met een sisser af, maar dat betekende niet dat het geen grote impact had op de organisatie. Hoofdsponsor ING besloot de banden met de renstal te verbreken en ook het vertrek van Briatore, die met Benetton en Renault erg succesvol was, was voelbaar.

Vrijspraak en toekomst binnen de Formule 1

Uiteindelijk kwamen ook de twee hoofdverdachten in dit bizarre verhaal goed weg. Op 5 januari 2010 maakte een Franse rechter de schorsing van Briatore en Symonds namelijk ongedaan. Het duo kreeg zelfs een schadevergoeding van respectievelijk 15.000 euro en 5.000 euro. Wel werd er door de FIA met Briatore en Symonds afgesproken dat ze tot 2013 geen actieve rol binnen de Formule 1 mochten bekleden. Briatore is sindsdien niet voor iedereen meer een graag geziene gast in de paddock. We hebben hem dan ook niet meer in een actieve rol in de koningsklasse teruggezien. Symonds wel, hij werd in 2013 zelfs technisch directeur bij het team van Williams. Vandaag de dag vertolkt hij zelfs de rol van Chief Technical Officer binnen de Formule 1.