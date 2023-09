Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 19:33

Felipe Massa is samen met zijn juridische team druk bezig om een harde zaak te maken van wereldtitel in 2008, die volgens de Braziliaan wegens de befaamde 'Crashgate' ten onrechte naar Lewis Hamilton is gegaan. Het leek in eerste instantie te gaan om financiële compensatie, maar zijn team mikt hoger: de titel van 2008 moet naar Massa.

Het is inmiddels alweer een kleine vijftien jaar geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Crashgate

Na eerdere opmerkingen in april van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

De titel terugwinnen

Midden augustus kwam dan daadwerkelijk het bericht naar buiten dat Massa, gewapend met een leger internationale advocaten, een zaak aangespannen heeft om de wereldtitel van 2008 aan te vechten. Waar het voornamelijk eerst leek te gaan om financiële compensatie, blijkt uit woorden van Bernardo Viana, één van zijn advocaten in Brazilië, dat het om iets veel hogers gaat: "Het doel is om de trofee thuis te brengen. Het is niet financieel", vertelt hij aan Motorsport.com. "Om daar te komen, zijn er diverse maatregelen gekomen met verschillende doelen. Sommige zijn om informatie te vergaren, andere om verklaringen te bemachtigen", voegt de advocaat toe.

Niks tegen Hamilton

Hij vervolgt zijn uitleg: "We willen dat alles wat er in 2008 en 2009 gebeurt is aan het licht komt. We hebben behoorlijk wat vertrouwen in het bewijs dat we hebben. Dit zonder afbreuk te doen aan de extra dingen waar we naar op zoek zijn en zonder op de zaken vooruit te lopen wat er nog meer aan het licht kan komen. We begrijpen dat er nog veel meer informatie is over zaken die nooit publiekelijk zijn gemaakt." De advocaat sluit overigens uit dat deze vete iets met Hamilton persoonlijk te maken heeft. "Felipe heeft niks tegen Hamilton, totaal niks. Dit is een zaak die aangespannen is tegen de voormalig leiders bij de FOM en de FIA. We hebben niks tegen Hamilton."

Alles komt aan het licht

Onderaan de streep denkt Viana dat hij en zijn enorme team rondom Massa een goede vuist kunnen maken in de rechtszaal met veel bewijsmateriaal. "Wanneer de rechtszaken er doorheen zijn, zullen er geen achterkamertjesonderhandelingen of gesprekken tussen betrokkenen die tussen 2008 en 2009 hebben plaatsgevonden verborgen blijven. Alles gaat aan het licht komen. Iedereen die de sport, de fans, Felipe, Brazilië en Italië bedrogen hebben, zullen publiekelijk worden gemaakt. Alle onderste stenen komen boven. Ik denk dat het ontdekkingsdeel van deze rechtszaak zeer interessant gaat worden."