Dit weekend staat in Montreal de F1 Grand Prix van Canada op het programma in de Formule 1, maar dit evenement lijkt zowel letterlijk als figuurlijk in het water te vallen. Er worden enorme hoeveelheden regen voorspeld en voor vandaag en morgen heeft de overheid zelfs een weeralarm afgegeven, waarin gewaarschuwd wordt voor overstromingen. Gaat er überhaupt gereden worden op het Circuit Gilles Villeneuve in Quebec?

Weinig zonneschijn in aanloop naar de Grand Prix van Canada aankomend weekend. Het evenement lijkt letterlijk overspoeld te worden met neerslag. Eerder deze week schreven wij al dat er op alle racedagen regen verwacht werd, maar de voorspellingen zijn er sindsdien alleen maar slechter op geworden. Nu het weekend dichterbij komt en de berekeningen nauwkeuriger worden, zal de Formule 1 haar hart vasthouden. Ook de FIA zal de ontwikkelingen omtrent het weer nauwlettend in de gaten houden, want het is algemeen bekend dat de huidige regenbanden van Pirelli onvoldoende werken om met grote hoeveelheden water af te kunnen rekenen.

50 millimeter regen en overstromingen dreigen in Canada

Voor gisteren en vandaag is er door de overheid in Canada een Special Weather Statement afgegeven, waarin wordt gewaarschuwd voor enorme hoeveelheden regen die de wegen blank kunnen zetten. "Speciaal weerbericht van kracht: onweer en aanzienlijke hoeveelheden regen", zo begint het bericht. "Tussen donderdagmiddag en vrijdagochtend wordt tussen de 20 en 40 millimeter regen verwacht. Bij bepaalde buien kunnen de hoeveelheden binnen enkele uren zelfs oplopen tot meer dan 50 millimeter. De hevige regen kan leiden tot overstromingen en ophoping van water op de wegen."

Weerstation Canada geeft weinig hoop voor F1

Als we vervolgens het weerbericht van de Canadese overheid erbij pakken, dan zien we dat de voorspellingen voor dit weekend inderdaad verre van gunstig zijn. Een klein beetje neerslag kan een Formule 1-weekend uiterst interessant maken, maar de hoeveelheid regen die nu op het Circuit Gilles Villeneuve afstormt, zal voor de FIA ongetwijfeld reden zijn om een streep te zetten door enige actie op de baan. Op vrijdag spreekt het Canadese weerstation nog van 70% kans op regen, maar op zaterdag en zondag hangt men er geen percentage meer aan, maar is het gewoonweg: regen! De neerslag zou aanhouden tot ten minste maandag.

AccuWeather verwacht ook drie dagen onweer

GPFans keek ook nog even bij AccuWeather.com om te kijken of de voorspellingen daar enigszins anders waren, maar ook zij hebben slecht nieuws. Sterker nog: zij verwachten ook onweer gedurende de drie racedagen. Op vrijdag is er volgens hen 84% kans op regen, zaterdag stijgt dit zelfs tot een duizelingwekkende 96% en op zondag tijdens de Grand Prix is dit percentage nog 83%. De temperatuur schommelt gedurende het weekend tussen de 19 en 24 graden Celsius.

