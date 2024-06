De Formule 1 reist deze week af naar Montreal, waar dit weekend de Grand Prix van Canada op het programma staat, maar de vraag is of er gereden kan worden op het Circuit Gilles Villeneuve. De laatste weersvoorspellingen laten zien dat we kletsnatte dagen gaan krijgen in Québec. De FIA zal zich moeten buigen over deze kwestie, maar we hebben recentelijk meermaals gezien dat ze niet schromen de sessies af te blazen bij hevige regenval.

De Grand Prix van Canada vindt traditiegetrouw plaats op het Circuit Gilles Villeneuve, dat gehuisvest is in Montreal in de provincie Québec. Het klimaat varieert een beetje tussen het gematigde land- en het subarctische klimaat. Montreal staat erom bekend dat er het gehele jaar, ook in de zomer, kans is op langdurige neerslag. Hoewel de temperatuur in de huidige periode doorgaans erg aangenaam is, zijn de fikse regenbuien dat niet. Ook aankomend weekend, wanneer de Grand Prix van Canada op het programma staat, wordt er weer een langdurige periode van regen - en mogelijk ook onweersbuien - voorspeld.

Weerstations voorspellen veel regen in Montreal, Canada

GPFans sloeg er diverse prominente weerstations op na en zij lijken het er allemaal over eens te zijn: het wordt een kletsnat weekend in Montreal. Waar Weather.com verwacht dat de regen en onweer vanaf donderdag haar intrede doet, voorspelt Accuweather.com dat er vanaf woensdag al de nodige neerslag naar beneden zal dalen. Met betrekking tot de racedagen, de vrijdag, zaterdag en zondag, zijn ze eensgezind: regen en onweer gaan hun stempel drukken op het Formule 1-evenement. Het meest slechte weer, mogelijk ook met onweer, lijkt zich te gaan melden op zaterdag, de dag van zowel de derde vrije training als de kwalificatie.

Grootste kans op slecht weer op zaterdag

AccuWeahter.com laat ons zien dat we vrijdag een kans van 74% op regen hebben. Het wordt een wisselvallige dag, met af en toe zon, bewolking en neerslag. De buitentemperatuur is met 22 graden Celsius wel aangenaam. Op zaterdag is de kans op regen maar liefst 91% en neemt de wind ook iets verder toe. Het zal overwegend bewolkt zijn en de temperatuur daalt ten opzichte van vrijdag richting de 20 graden Celsius. Voor zondag, de dag van de Grand Prix, staat er momenteel 65% kans op regen. Het wordt wederom een bewolkte dag met wat wind en een temperatuur van zo'n 21 graden Celsius.

FIA houdt buienradar nauwlettend in de gaten

De FIA zal dan ook met kopzorgen richting Canada afreizen. De autosportbond moet mogelijk onpopulaire beslissingen gaan nemen op het Circuit Gilles Villeneuve. Recentelijk hebben we gezien dat er bij een goede plensbui al snel een streep wordt gezet door een racesessie, omdat de regenbanden van Pirelli gewoonweg onvoldoende water kunnen afvoeren. Het kan dus maar zo zijn dat de F1-fans weinig actie gaan zien op de baan in Québec. Als er tijdens de kwalificatie of Grand Prix een fikse regenbui valt, is het goed mogelijk dat de FIA de sessie uitstelt, stillegt of zelfs helemaal afblaast.

Het belooft vooralsnog een kletsnat weekend te worden op het Circuit Gilles Villeneuve in Québec, Montreal. Er wordt fikse neerslag voorspeld op zowel de vrijdag, zaterdag als zondag.⛈️👀#CanadianGP #Montreal #weerbericht #F1 pic.twitter.com/XdjeaxrGQD — GPFans NL (@GPFansNL) June 4, 2024

