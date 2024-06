Barretto: 'Hij is serieuze kanshebber om Ocon op te volgen bij Alpine in 2025'

Esteban Ocon (27) vertrekt na afloop van dit F1-seizoen bij Alpine, zo heeft de Franse renstal bekendgemaakt. Ocon had een aflopend contract en in 'gezamenlijk overleg' is besloten deze verbintenis niet open te breken. Wie de opvolger wordt van de coureur uit Évreux, is nog niet bekend, maar Lawrence Baretto weet dat Jack Doohan hoog op het lijstje staat.

Ocon is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Alpine, maar dit jaar loopt het niet bepaald op rolletjes. De Fransman heeft pas één WK-punt mogen bijschrijven en veroorzaakte tijdens de vorige race in Monaco een ongeluk met teamgenoot Pierre Gasly. Deze actie werd hem niet in dank afgenomen door het team, dat nu dus heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. Wie hem gaat opvolgen, moet de toekomst uitwijzen, maar Baretto schrijft in zijn column voor Formula1.com dat er één coureur is die hoog op het lijstje staat: Doohan. De 21-jarige Australiër maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Alpine en het team uit Enstone heeft hoge verwachtingen van hem.

Alpine wil met Doohan een statement maken

"Zoals ik al enkele maanden schrijf, is reservecoureur Jack Doohan een serieuze kanshebber voor een racedebuut bij het team volgend jaar", zo schrijft Baretto. "Het Enstone-team heeft een hoge pet van hem op, hij is een populair en snel lid van het team en Alpine wil graag bewijzen dat hun Driver Academy een serieuze weg naar de top kan zijn." Hoewel het Doohan is die volgens Baretto bovenaan de lijst staat van Alpine, weet de analist ook dat een Formule 1-team nooit op één paard wedt en dus ook met andere coureurs praat. "Er is ook naar voren gekomen dat tienvoudig racewinnaar Valtteri Botttas in aanmerking komt voor een stoeltje bij Alpine - hoewel bronnen zeggen dat hij ook sterk in de belangstelling staat van Williams en Haas."

Carlos Sainz Jr. ook in beeld bij Alpine

Daarnaast is er nog de interesse in Carlos Sainz, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. De Spanjaard kwam in het verleden ook al uit voor Alpine - en het team zou alles op alles willen zetten om een comeback mogelijk te maken. "Er wordt gezegd dat Famin [teambaas, red.] erop gebrand is Carlos Sainz - de man in vorm - terug te halen naar Enstone, maar het lijkt erop dat de Spanjaard zich eerder aansluit bij een Wlliams of Sauber-Audi", aldus Baretto.

