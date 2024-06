Max Verstappen hoopt dat Red Bull Racing na de F1 Grand Prix van Monaco 'wakker is geschud', maar is bang dat de problemen van de RB20 met de kerbstones 'tijd gaan kosten' om op te lossen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen in Canada dat hij, net zoals de fans, geduld zal moeten hebben voordat het probleem met de RB20 en de kerbstones opgelost is. "Het kost tijd. Je moet dingen opnieuw ontwerpen, je moet andere dingen bedenken voor de auto en dat is werk in uitvoering. Het is al een probleem sinds dag één van de nieuwe reglementen, en dit is iets wat we weten en we hebben het nog niet kunnen oplossen."

Artikel gaat verder onder video

Red Bull door Monaco wakke geschud volgens Verstappen

Verstappen denkt, en zal ook hopen, dat Red Bull door de gebeurtenissen in Monaco wakker is geschud en niet alles meer voor lief neemt. "Ik denk dat we na Monaco weer wakker geschud zijn. We hebben veel goede besprekingen gehad in de fabriek en ik heb het gevoel dat er nu wat meer aandacht aan wordt besteed om te proberen dat te verbeteren. Ik heb natuurlijk het gevoel dat, nu iedereen aan het inhalen is, je natuurlijk niet meer kunt vertrouwen op je voordeel, ook al is je stoeprand slecht of wat dan ook. Dus het moet zeker worden opgelost. Maar ja, het kost gewoon wat tijd om echt, laten we zeggen, grote veranderingen aan de auto aan te brengen, omdat sommige dingen, ons ontwerp, misschien opnieuw moeten worden ontworpen of wat dan ook. En dat kan niet met het budgetplafond. Maar ondanks de beperkingen die Red Bull volgens Verstappen nog wel even zal moeten doorstaan, heeft hij niet het gevoel dat de campagne van het team op het punt staat om te ontsporen."

Verstappen gelooft nog steeds in positief seizoen

Ondanks dat het niet zo gaat als in 2022 en vooral 2023, heeft Verstappen nog steeds het idee dat het concept gaat werken en Red Bull voorafgaand aan het seizoen de juiste beslissingen heeft genomen. "Ik denk nog steeds dat we het dit jaar goed kunnen doen als alles lukt. Maar op dit moment, ja, moeten we een paar dingen proberen, kijken wat het beste werkt. En dan denk ik zeker dat er volgend jaar misschien dingen anders zullen zijn die misschien wat moeilijker te herontwerpen zijn dit jaar. Maar ik ben nog steeds hoopvol en vol vertrouwen dat we het dit jaar al beter kunnen doen."

