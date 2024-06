Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen naar het team van Ferrari, waar hij zijn strijd tegen racisme en voor meer gelijkheid binnen de Formule 1 voort wil zetten. In het kader daarvan krijgt de Brit de vraag of het mogelijk is dat het Italiaanse team vanaf volgend seizoen in het zwart zal gaan rijden, zoals ook Mercedes op voorspraak van Hamilton bij meerdere liveries heeft gedaan.

Aan het begin van dit seizoen liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Bij de Italiaanse formatie zal Hamilton in ieder geval zijn strijd tegen racisme en voor het bewerkstelligen van meer gelijkheid in de wereld van het racen in ieder geval voortzetten. Zo zal hij in dienst van het team uit Maranello blijven werken aan zijn speciale Mission 44-project. Eén van de dingen die hij de afgelopen jaren bij Mercedes voor elkaar bokste, was het switchen naar een speciale zwarte livery voor de Zilverpijlen. Dit om aandacht te vragen voor de Black Lives Matter-beweging die gedurende het tweede decennium van deze eeuw wereldwijd zijn opmars maakte.

Zwarte Ferrari

Voorafgaand aan het raceweekend in Canada krijgt Hamilton de vraag of hij met Ferrari-president John Elkann heeft gesproken over een zwarte Ferrari-livery: "Nou, ik heb al even niet meer in een zwarte auto gereden, dus ik zal er niet te vroeg over gaan pushen", lacht Hamilton. "Maar nee. We hebben zeker gesproken over werk om impact te maken en John en het team doen een hoop liefdadigheidswerk. We zullen heel nauw samenwerken met Mission 44 om impact te maken. Ik denk dat we binnen de sport nog meer kunnen doen, maar buiten de sport doen we al heel veel samen. Dat belooft veel goeds." Een zwarte Ferrari hoeven we voorlopig niet te verwachten, dus.

