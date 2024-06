Max Verstappen staat sinds 2021 eenzaam aan de top in de Formule 1, maar de laatste paar weken lijkt hij iets van zijn dominantie te hebben ingeleverd. Lando Norris ziet dit ook en noemt het een geweldige ontwikkeling. Ook denkt de coureur van McLaren dat de fans ervan genieten dat niet steeds "weer dezelfde" Verstappen als winnaar over de streep komt.

Vorig seizoen viel er weinig te beleven aan de voorkant van het veld. Verstappen stak met kop en schouders boven de rest uit en sleepte met speels gemak zijn derde opeenvolgende wereldtitel binnen. Ook dit jaar begon de Nederlander ijzersterk, maar de laatste weken begint de motor iets te sputteren. In Miami moest Verstappen de overwinning aan Norris laten, in Imola scheelde het slechts 0.7 tiende of de overwinning was naar een andere coureur gegaan en de laatste race in Monaco was het Charles Leclerc die met alles en iedereen korte metten maakte. De druk is hoog en het vuur wordt inmiddels aan de schenen gelegd bij Verstappen, die met Canada wederom een uitdagende Grand Prix tegemoet lijkt te gaan.

Norris ruikt kans op overwinning

Norris ziet dat Verstappen er in 2024 harder voor moet vechten en hoopt dat deze trend doorzet in de rest van het seizoen. Volgens de Brit is deze ontwikkeling geweldig voor de andere coureurs, waaronder hijzelf, omdat ze nu ook mee kunnen doen voor de winst. "Je weet dat je echt een kans hebt", zo vertelt hij tegenover de verzamelde media in Montreal. "Voor de coureurs is dat geweldig. We nemen allemaal net even wat meer risico." En het feit dat het niet meer iedere week Verstappen is die als winnaar de finishlijn passeert, is volgens Norris niet alleen goed voor de concurrentie, maar ook voor de fans. Volgens hem is deze afbrokkelende dominantie ook goed voor de kijkers van de sport.

Afbrokkelende dominantie Verstappen goed voor de fans

"Het is mooi dat de fans naar een race kijken en zich kunnen afvragen: wie gaat er winnen? In plaats van: gaat dezelfde coureur weer winnen?", zo zegt Norris, die overigens niet durft te voorspellen wie er gaat winnen in Canada. "Het zal heel dicht bij elkaar zitten, het is onmogelijk om te zeggen of wij, Ferrari of Red Bull bovenaan zal eindigen." Daar komt ook nog eens bij dat het weer een grote rol kan gaan spelen in Montreal. Er wordt veel regen verwacht dit weekend en dat kan het veld sowieso een stuk dichter bij elkaar brengen, mits er gereden wordt.

