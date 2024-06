Met de aankondiging dat Sergio Pérez tot en met 2026 naast Max Verstappen zal zitten, zit een promotie van Yuki Tsunoda er voorlopig niet in. Hoewel de 24-jarige Japanner Red Bull erg dankbaar is voor de geboden kans, onthult hij ook dat hij inmiddels gaat rondkijken.

Tsunoda zit vanaf 2021 bij het zusterteam van Red Bull Racing, dat door de jaren heen van naam is veranderd. In het eerste seizoen bleek al dat Tsunoda een kort lontje had en dat was veelvuldig te horen over de boordradio. Over de pure snelheid waren er echter weinig twijfels en voormalig teambaas Franz Tost zorgde er daarom ook voor dat Tsunoda naar Italië verhuisde en sindsdien zit er een stijgende lijn in, bij de RB-coureur. Ondanks die opwaartse spiraal lijkt een zitje bij Red Bull Racing nog te hoog gegrepen en Tsunoda onthult in gesprek met de Britse tak van Motorsport.com dat hij al zijn opties openhoudt en tegelijkertijd iets meer zekerheid wil van Red Bull.

Red Bull moet perspectief bieden

Op dit moment kan Tsunoda nog prima leven met de situatie bij het Visa Cash App RB-team, maar hij hoopt wel wat meer perspectief te krijgen van Red Bull Racing: "Ik zou graag meer toezeggingen zien in het contract. Het is duidelijk dat ik al veel met Red Bull heb afgesproken en hopelijk kan ik nog wat meer toezeggingen van ze krijgen. Er is een discussie gaande en ik wil eerst zeker weten dat we op één lijn zitten met Red Bull." Toch wil hij benadrukken dat hij momenteel prima zit: "Maar ik ben blij met RB." Dat Pérez nu een tweejarige deal heeft ondertekend, betekent dat Tsunoda minimaal twee jaar moet wachten, maar dat ziet hij anders. "Zelfs in deze twee jaar moet [Pérez] nog steeds presteren en in dit soort omstandigheden kan er van alles gebeuren. Dus, gefeliciteerd voor hem en verder. Ik blijf me richten op wat ik doe en mezelf bewijzen."

Prioriteit bij Red Bull, maar ook rondkijken bij concurrentie

Toch is inmiddels het punt aangebroken dat Tsunoda ook zijn kansen aan het bekijken is buiten de Red Bull-familie: "Het goede is dat de andere teams interesse in me beginnen te krijgen. Ik heb ook een paar opties van de anderen gekregen." Ondanks dat hij misschien iets achter de hand heeft, wil hij wil loyaal blijven aan Red Bull. Het merk heeft hem immers ook laten debuteren in de sport. "Maar in de eerste plaats is mijn prioriteit Red Bull. Ik wil er zeker van zijn dat we op één lijn zitten, want Red Bull maakt tot nu toe deel uit van mijn leven en zonder hen zou ik niet zoveel bereiken", aldus Tsunoda.

