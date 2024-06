Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben niet altijd dezelfde zienswijze, maar over één onderwerp zijn ze het recentelijk wel eens geworden: het gewicht van de nieuwe Formule 1-auto's vanaf 2026 moet verder omlaag. De bolides worden wel lichter met de nieuwe reglementen, maar dit betreft slechts 30 kilogram.

De huidige generatie Formule 1-auto's zijn breed, log en zwaar en dit komt het spektakel niet altijd ten goede, zo werd maar weer eens benadrukt op het krappe stratencircuit in Monaco twee weken geleden. De FIA gaat dit met de nieuwe reglementen voor 2026 proberen aan te pakken een heeft zodoende in de plannen opgenomen dat de auto's zowel smaller als lichter moeten worden. Wat betreft het gewicht moeten de teams 30 kilogram van hun bolides verwijderen. Dat is echter nog geen derde van het gewicht waarmee de auto's de afgelopen tien jaar zijn gestegen. Hamilton en Verstappen vinden die 30 kg dan ook te weinig.

Hamilton ziet graag meer gewicht verdwijnen

In de afgelopen tien jaar zijn de F1-bolides met meer dan 100kg in gewicht toegenomen, waardoor ze nu een recordgewicht van 768 kg hebben bereikt. De coureurs merken hier de gevolgen van en omschrijven de auto's vaak als 'traag' en log. Het komt het spektakel ook niet altijd ten goede en daarom worden de auto's richting 2026 op een 'dieet' gezet. Er moet 30kg van het gewicht af. Niet voldoende als je het aan Hamilton en Verstappen vraagt. "Het is maar 30 kilogram", zo begint eerstgenoemde. "Het gaat de goede kant op, maar het is nog steeds zwaar. Ik heb echter alleen gezien wat jullie ook hebben gezien. Ik heb er nog niet echt een duidelijke mening over. Ik sprak met wat coureurs die er al mee hebben gereden op de sim, iets dat ik nog niet heb gedaan, en zij zeiden dat het behoorlijk langzaam aanvoelde."

Verstappen wil "minimaal 100, 150" kilogram minder

Verstappen is het volledig eens met de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. "Het moet minimaal 100, 150 [kilogram, red.] zijn", zo is de Red Bull-coureur duidelijk. Hij weet echter ook dat het gewicht van de auto's niet zomaar is toegenomen de laatste jaren. Dit komt onder meer door bepaalde veiligheidsmaatregelen die zijn genomen. Denk bijvoorbeeld aan de halo, die ook weer wat aan het totale gewicht heeft toegevoegd. Verstappen benadrukt dat het veiligheidsoogpunt belangrijk is, maar dat ze wellicht "dingen anders kunnen doen". "Daardoor wordt het waarschijnlijk leuker", zo zei Verstappen in Canada.

