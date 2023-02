Jan Bolscher

Woensdag 8 februari 2023 20:09

Daniel Ricciardo vertelt met plezier gekeken te hebben naar de manier waarop Max Verstappen zichzelf de afgelopen jaren heeft ontwikkeld als coureur: "Hij is volwassen geworden. Sowieso als coureur, maar ik denk ook als persoon", aldus de derde rijder van Red Bull Racing.

Ricciardo en Verstappen reden tussen 2016 en 2018 naast elkaar bij Red Bull Racing, tot Ricciardo de overstap maakte naar het team van Renault. De twee konden het als teammaten altijd uitstekend met elkaar vinden, maar met name in het seizoen van 2018 liepen de spanningen meer dan eens hoog op. Het kookpunt kwam in Bakoe, waar Ricciardo achterop Verstappen klapte nadat de twee ronden lang met elkaar in gevecht waren. De Australiër deed enige tijd later uit de doeken dat hij besloot te vertrekken bij de formatie uit Milton Keynes omdat hij zich niet langer gesteund voelde en het idee had dat het team zich naar Verstappen vormde.

Artikel gaat verder onder video

Terug op het oude nest

De goedlachse coureur kreeg bij Renault niet het materiaal dat hem op voorhand was beloofd, waarna hij na twee seizoenen de overstap maakte naar McLaren. Ook hier wist Ricciardo nooit echt te aarden. Er werden hier en daar successen geboekt, maar over het algemeen viel zijn performance tegen. Halverwege het seizoen van 2022 werd daarom besloten zijn contract aan het eind van het jaar vroegtijdig te ontbinden. De man uit Perth wist geen stoeltje meer te bemachtigen voor aankomend seizoen, en tekende vervolgens voor de rol van derde coureur bij Red Bull Racing, waarmee hij terugkeert op het oude nest.

Lovende woorden over Verstappen

"Het is natuurlijk erg leuk om terug bij het team te zijn, maar ook om weer bij Max te zijn", vertelt Ricciardo tegenover de Duitse tak van Motorsport.com. "In de paar jaar dat ik niet bij het team ben geweest heb ik hem zien groeien. Hij is volwassen geworden. Zeker als coureur, maar ik denk ook als persoon. Hij is sinds mijn afwezigheid uiteraard een tweevoudig wereldkampioen geworden; het is leuk om zijn succes en ontwikkeling als coureur te zien. Hij heeft het goed volgehouden. En om eerlijk te zijn, lijkt hij op een mooie manier niet te zijn veranderd. Behalve dat hij volwassen is geworden als persoon."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)