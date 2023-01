Het aantal WK-punten per seizoen van George Russell

Redactie

George Russell heeft nog maar één seizoen in dienst van een topteam achter de rug, maar toch heeft de jonge Brit al een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de Formule 1. We zetten zijn punten per seizoen op een rijtje.

Russell maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut bij het team van Williams, nadat hij twee jaar eerder kampioen werd in de Formule 2. Het seizoen van 2018 bracht hij als reservecoureur door bij Mercedes, en die link met de Zilverpijlen heeft hem uiteindelijk geen windeieren gelegd. Russell verreed drie seizoenen in dienst van Williams, maar door het gebrek aan een competitieve wagen kreeg de 24-jarige coureur niet vaak de kans om te schitteren. De mogelijkheden die er wel lagen, pakte hij echter met beide handen aan.

Sterk debuut bij Mercedes

Het overtuigde Mercedes-teambaas Toto Wolff er dan ook van om hem afgelopen jaar naast Lewis Hamilton te zetten, ter vervanging van de naar Alfa Romeo vertrokken Valtteri Bottas. De Duitse grootmacht kende geen goed seizoen in 2022 vanwege de nukkige W13, maar toch verreed Russell een uitstekend eerste jaar. Tijdens de Grand Prix van Brazilië legde hij beslag op zijn eerste overwinning in de Formule 1 (en de enige voor Mercedes van het jaar) en in het kampioenschap eindigde hij boven de zevenvoudig wereldkampioen.

WK-punten per seizoen van George Russell

2019: 0 punten bij Williams

2020: 2 punten bij Williams

2021: 16 punten bij Williams

2022: 275 punten bij Mercedes

