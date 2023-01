Jan Bolscher

Woensdag 18 januari 2023 18:44

Mika Häkkinen is in tegenstelling tot een aantal Formule 1-coureurs groot voorstander van het oplopende aantal straatraces op de kalender. Volgens de wereldkampioen van 1998 en 1999 is het "juist briljant" om in grote steden te racen.

Met de Grand Prix van Monaco heeft de Formule 1 een van de beroemdste stratencircuits ter wereld op de kalender staan, maar de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat nieuwe stratencircuits bijgekomen. Zo werd er afgelopen jaar gereden door de straten van Saoedi-Arabië, Miami, Azerbeidzjan en Singapore. Daarnaast worden de races in Australië en Canada op semi-stratencircuits verreden, al zijn deze niet direct te vergelijken met de eerdergenoemde bestemmingen. Aankomend seizoen komt Las Vegas hier nog bij, wat betekent dat er in totaal acht keer op een (semi-) stratencircuit wordt geracet. Meer dan een derde van de totale kalender.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek Verstappen

De een vindt het prachtig, de ander ziet liever dat er op traditionele circuits gereden wordt. Max Verstappen is een van de coureurs die zich in het tweede kamp begeeft. "Formule 1-auto's zijn daar echt niet voor gemaakt. Ik vind stratencircuits totaal niet leuk meer. Met de oude auto’s was het nog wel te doen, maar nu...", vertelde de tweevoudig wereldkampioen eerder deze winterstop. "De auto's zijn hier gewoon niet voor gebouwd. Straatcircuits zijn leuk voor foto's, maar niet om te racen."

Compromissen sluiten

Häkkinen begeeft zich in het tweede kamp: "We weten dat steden veel attracties voor de fans kunnen bieden", vertelt hij in gesprek met Top Gear. "Je hebt restaurants, winkelcentra, prachtige hotels. En mensen kunnen vanaf hun balkon kijken. Formule 1 is Formule 1, het is een luxe business. Ik denk dat het briljant is om in steden te racen." Volgens de Fin is het niet alleen voor de fans juist gaaf, maar ook voor de coureurs zelf. Wel is het belangrijk om een goede balans te vinden: "Je moet compromissen vinden. Net als in het leven krijg je niet altijd wat je wil."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)