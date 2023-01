Jan Bolscher

De organisatie achter de Grand Prix van Groot-Brittannië pleit ervoor om het raceweekend op Silvestone op donderdag te laten beginnen. Dit om de grote hoeveelheden bezoekers meer actie op de baan te geven.

De Grand Prix van Groot-Brittannië is één van de populairste races op de hedendaagse Formule 1-kalender. Afgelopen jaar kwamen er over het hele weekend gezien maar liefst 400.000 fans naar het circuit, wat neerkomt op meer dan 100.000 bezoekers per dag. Kaarten voor het weekend gaan dan ook - helemaal sinds het coronavirus dit weer toelaat - als warme broodjes over de toonbank. Om de bezoekers meer actie op de baan te geven, pleit de organisatie er nu voor om het weekend op donderdag te laten beginnen.

Vierdaags raceweekend

"We zijn er naar aan het kijken om het weekend te verlengen", wordt uitvoerend directeur van Silverstone Stuart Pringle geciteerd door Motorsport.com. "Ik werk hard aan de Formule 1. Ik ben van mening dat ze het weekendformat moeten veranderen. Zij zeggen: 'Ach ja, het is de FIA. Ze moeten de systemen testen en dat soort dingen. Nou, doe dat een dag eerder. Laten we wat op donderdag doen. Er zijn veel mensen die willen komen en wat willen zien, en drie dagen is niet genoeg."

Spectaculaire races

De Grand Prix van Groot-Brittannië werd afgelopen jaar gewonnen door Carlos Sainz, maar vormde ook het decor voor een zware crash van Zhou Guanyu waarbij de Alfa Romeo-coureur ondersteboven tegen de vanghekken tot stilstand kwam. Een jaar eerder kende de race op Silverstone een lange en controversiële nasleep vanwege de crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het jaar daar weer voor won diezelfde Hamilton de race op drie wielen, nadat hij in de laatste ronde een klapband kreeg.

