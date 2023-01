Jan Bolscher

Vrijdag 6 januari 2023 12:54

De Race of Champions is één van de populairste jaarlijkse motorsportevenementen, en ook in 2023 nemen er weer de nodige (oud) Formule 1-coureurs deel aan de race. Zo vormt onder andere Sebastian Vettel weer een team met Mick Schumacher.

De Race of Champions is een jaarlijks internationaal motorsportevenement waarbij een grote groep coureurs uit de hoogste raceklassen wereldwijd samenkomt. Het is de enige competitie waarin onder andere Formule 1-coureurs, IndyCar-coureurs en rallycoureurs het tegen elkaar opnemen. Het evenement werd in 1988 voor het eerst georganiseerd met als doel om de beste rallycoureurs ter wereld het tegen elkaar op te laten nemen, maar vandaag de dag nemen er coureurs uit allerlei raceklassen aan deel.

Race of Champions

Het tweedaagse evenement wordt afgewerkt op zaterdag 28 januari en zondag 29 januari. Op zaterdag is het tijd voor de Nations Cup, waarbij coureurs uit hetzelfde land tweetallen vormen en de strijd aangaan tegen andere nationaliteiten. Op zondag is het tijd voor de individuele Race of Champions. Het Zweedse Pite Havsbad vormt dit jaar het decor voor deze krachtmeting.

Ook dit jaar doen er weer meerder (oud) Formule 1-coureurs mee aan het evenement. Zo vormt Sebastian Vettel opnieuw een duo met Mick Schumacher namens Team Duitsland, nadat de viervoudig wereldkampioen jarenlang samen met diens vader Michael Schumacher deelnam. Ook Valtteri Bottas en voormalig Formule 1-coureur Mika Hakkinen vormen een duo. Zij vertegenwoordigen samen Team Finland. David Coulthard en Jamie Chadwick slaan de handen ineen namens Groot-Brittannië.

Race of Champions-deelnemers per land (op dit moment)

Team Duitsland: Sebastian Vettel en Mick Schumacher

Team Finland: Valtteri Bottas en Mika Hakinnen

Team Groot-Brittannië: Jamie Chadwick en David Coulthard

Team België: Thierry Neuville en nog onbekend

Team Brazilië: Felipe Drugovich en nog onbekend

Team Denemarken: Tom Kristenen en nog onbekend

Team Noorwegen: Petter Solberg en Oliver Solberg

Team Zweden: Johan Kristoffersson en Felix Rosenqvist

Team VS: Tanner Foust en Travis Pastrana

