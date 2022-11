Capito verwacht grootse toekomst voor Sargeant in de Formule 1

Jan Bolscher

Maandag 28 november 2022 06:58

Jost Capito is ervan overtuigd dat Logan Sargeant de juiste keuze is voor 2023. De Williams-teambaas voorspelt een grote toekomst in de Formule 1 voor de 21-jarige coureur, mits hij de ruimte krijgt om te groeien.

Sargeant is samen met Nyck de Vries (AlphaTauri) en Oscar Piastri (McLaren) één van de drie rookies die in 2021 hun debuut zouden halen. Het was voor Sargeant echter nog even afwachten of dat debuut er zou gaan komen. Hij moest vierde worden in het Formule 2-kampioenschap om genoeg punten te behalen voor zijn superlicentie: een vereiste om in de Formule 1 te mogen rijden. Op het Yas Marina Circuit hield hij zijn hoofd echter koel, waarna de officiële aankondiging van Williams snel volgde.

Leercurve en tijd om te groeien

"We hebben zijn progressie gezien en kwamen halverwege het seizoen tot de conclusie dat als hij zijn superlicentie zou halen, dat het voor hem de juiste stap zou zijn om zo snel mogelijk de Formule 1 te betreden", vertelt Capito tegenover Motorsport Week. "Logan brengt jeugd naar het team. Hij is uiteraard niet ervaren, maar ik weet zeker dat hij een steile leercurve zal hebben."

Volgens de Duitser is het wel belangrijk de verwachtingen te managen: "We moeten de verwachtingen voor Logan dichtbij houden, want de Formule 1 is ontzettend gecompliceerd ten opzichte van andere series. We moeten hem de kans geven om zich te ontwikkelen, maar desalniettemin weet ik zeker dat hij ontzettend snel zal zijn." Sargeant rijdt volgend jaar naast Alexander Albon.