Jan Bolscher

Woensdag 23 november 2022 11:59

Max Verstappen kijkt graag naar documentaires over sporticonen, omdat de Limburger het interessant vindt om te zien hoe zij iets aanpakken. Zogenoemde 'helden' heeft hij echter niet: "Als je mensen gaat kopiëren, kan je alleen net zo goed worden. Je kunt niet beter zijn."

Verstappen is ondanks zijn nog altijd jonge leeftijd van 25 jaar ontzettend succesvol. De Red Bull Racing-coureur werd dit jaar voor de tweede keer op rij wereldkampioen Formule 1 en heeft tal van records binnen de sport verbroken. Logischerwijs levert dat ook op financieel vlak een behoorlijk salarisstrookje op. Zo staat hij dit jaar voor het eerst in de Quote 500 en was hij volgens het Amerikaanse Forbes in 2022 de best betaalde Formule 1-coureur. Hij ontving volgens het zakenblad 40 miljoen dollar aan salaris, plus 20 miljoen aan bonussen.

Michael Jordan

Hij heeft echter niet bij een ander afgekeken hoe het moet. In gesprek met GQ Magazine vertelt Verstappen dat hij geen zogenaamde 'helden' heeft, al heeft hij met plezier naar de documentaire reeks over voormalig basketballer Michael Jordan gekeken: "Ik kijk graag naar hoe anderen iets aanpakken", klinkt het. "Natuurlijk is niet alles 100 procent waarheid, want het is een documentaire en sommige dingen zijn een beetje groter gemaakt. Maar ik hield van de spirit van Michael Jordan. Hoe hij pushte en hoe gedreven hij was om te winnen."

Jezelf zijn

Op een kartonnen bord van vader Jos na had Verstappen vroeger echter geen posters op zijn kamer van sporticonen: "Ik heb nooit echt iemand gehad waar ik tegenop keek", legt hij uit. "Niet als in 'Ik wil zoals die man zijn', of zoiets. Ik wilde gewoon mijzelf zijn, dat werkt het beste. Als je mensen gaat kopiëren, kan je alleen net zo goed worden. Je kunt niet beter zijn."