Wie is de nieuwe teambaas van Verstappen en wat kan Red Bull van hem verwachten?

Laurent Mekies volgt Christian Horner op als de CEO en teambaas van Red Bull Racing. Horner kwam er op dinsdagavond achter dat hij ontslagen zou worden en een dag later werd het wereldkundig gemaakt. Wie is de nieuwe baas van Max Verstappen en wat kunnen van hem verwachten?

Mekies werd geboren in Tours en studeerde aan de ESTACA, de Parijse hogeschool voor luchtvaarttechnieken en automobielbouw, voordat hij zijn masters haalde aan de universiteit van Loughborough. Hij ging bij Asiatech aan de slag met de Formule 3-motoren, voordat hij bij Arrows begon in de Formule 1, toen het team een motordeal tekende met Asiatech. Hij werkte in 2001 onder andere samen met Jos Verstappen. Asiatech vertrok in 2002 naar Minardi en Mekies verhuisde mee. Red Bull kocht Minardi op om het vanaf 2006 als juniorteam te gebruiken en Mekies werd aangesteld als de hoofdengineer van de renstal gevestigd in Faenza.

Na FIA en Ferrari terug bij Red Bull-zusterteam

Zo begon hij aan zijn eerste en lange stint onder Red Bull, maar in 2014 verliet Mekies Scuderia Toro Rosso om bij de FIA aan de slag te gaan als veiligheidsdirecteur en vervangend wedstrijdleider in 2017. In september 2018 verhuisde hij naar Ferrari waar hij verschillende rollen aannam. Zo was hij eerst de sportief directeur, voordat hij een jaar later op de track- en performance-afdeling werd gezet. In januari 2021 werd hij aangesteld als racing director en vervangend teambaas. Net voor de zomerstop van 2023 kondigde Ferrari het vertrek van Mekies aan. De Fransman maakte de overstap naar Racing Bulls, waar hij Franz Tost opvolgde als teambaas.

Mekies volgt Horner op

Het is een logische stap voor Mekies om de vervanger van Horner te zijn als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Racing Bulls was een tijdje terug al deels verplaatst naar de Red Bull-campus in Milton Keynes en dus is Mekies al bekend met de werkwijze in het Verenigd Koninkrijk. Sinds hij aan het roer stond van de Racing Bulls, is het langzaam maar zeker gestegen in de pikorde. Tot de afgelopen Britse Grand Prix stonden ze zesde in het constructeurskampioenschap dankzij Isack Hadjar en Liam Lawson, terwijl ze de afgelopen jaren meer worstelden om punten te pakken. Soms wordt zelfs beweerd dat je als Red Bull-coureur beter bij Racing Bulls kan zitten dan bij het hoofdteam. Omdat hij zoveel verschillende rollen heeft gehad bij verschillende teams en instituten, brengt hij een boel ervaring met zich mee. In de paddock staat Mekies erom bekend dat hij goed luistert, zijn hoofd koel kan houden en het racen écht begrijpt.

