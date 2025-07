Christian Horner (51) werd gisteren na een dienstverband van ruim 20 jaar op straat gezet door Red Bull Racing. Hiermee verloor Horner niet alleen zijn baan, maar ook zijn eervolle status als langstzittende teambaas in de Formule 1. Toto Wolff (53) neemt het stokje nu van hem over.

Gisteren kwam er plots een einde aan het tijdperk van Horner als CEO en teambaas van Red Bull Racing. De Brit was al sinds de oprichting van het F1-team in 2005 actief bij de renstal uit Milton Keynes, maar werd gisteren op straat gezet. Horner heeft een indrukwekkende periode van ruim 20 jaar weten vol te maken - en dat is bijzonder in de koningsklasse van de autosport. Horner was dan ook tot gisteren de langstzittende teambaas in de Formule 1. Dit stokje wordt nu per direct overgenomen door Wolff, de teambaas van Mercedes. Wolff krijgt nu de eervolle status van langstzittende teambaas en niets wijst er momenteel op dat dit snel zal veranderen. Wolff geniet het volste vertrouwen bij Mercedes en is naast teambaas ook aandeelhouder van het Duitse F1-team.

Wolff neemt stokje over van Horner als langstzittende F1-teambaas

Wolff stapte begin 2013 in bij Mercedes en nam gelijk ook een aanzienlijk deel van de aandelen tot zich. De Oostenrijker is voor een derde eigenaar van het team. Als teambaas boekte Wolff grote successen met Mercedes in de periode 2014-2021. Hij pakte meerdere coureurs- en constructeurstitels. Wolff is inmiddels een ruime 12 jaar in dienst bij Mercedes en is zodoende de langstzittende teambaas in de F1, nu Horner na 20 jaar noodgedwongen vertrokken is bij Red Bull Racing. De tweede plaats is nu in handen van Frédéric Vasseur, die eind 2022 in dienst trad bij het Ferrari. Andrea Stella van McLaren staat op de derde stek. Hij werd in 2023 de teambaas van het team.

