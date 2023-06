Jan Bolscher

Alfa Romeo kent tot op heden geen sterk seizoen in de Formule 1, maar de Zwitserse renstal reist desalniettemin vol zelfvertrouwen af naar Canada. Het sterke weekend in Barcelona eerder deze maand bewijst volgens teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi namelijk dat de renstal op de goede weg is.

Alfa Romeo staat momenteel met acht punten op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Valtteri Bottas stelde in Bahrein vier punten veilig door als achtste over de streep te komen, terwijl Zhou Guanyu zowel in Australië als in Spanje als negende binnenkwam. Dat is niet waar de renstal voorafgaand aan het seizoen op had gehoopt. In de fabriek wordt daarom hard gewerkt aan verschillende updates, waarbij het eerste grote pakket in Barcelona werd geïntroduceerd. Volgens Bravi met succes.

Positief resultaat Barcelona

"Het positieve resultaat in Barcelona was een belangrijk bewijsstuk van het harde werk dat de afgelopen weken door het team geleverd is - zowel op het circuit als in de fabriek in Hinwil - als van hoe gemotiveerd we zijn om regelmatig om punten te vechten", klinkt het. "Het resultaat dat we mee naar huis namen heeft ons nog meer gemotiveerd, en het team heeft het werk meteen weer opgepakt om de performance te vinden die het verschil kan maken in deze sport."

Updates zorgen voor extra performance

De Italiaan vervolgt: "We reizen vol vertrouwen af naar Montreal. Afgelopen seizoen boekten we hier ons beste resultaat [P7 en P8] en het doel is uiteraard om dat te herhalen. De pace die we gedurende het weekend in Barcelona lieten zien was veelbelovend, en een bevestiging dat de updates die we hebben gebracht ons in de juiste richting duwen. We moeten de goede performance vast weten te houden. We weten nu meer dan ooit dat we het in ons hebben. Als we een foutloos weekend op de mat leggen, zijn we prima in staat om nog meer te bereiken."