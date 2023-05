Jan Bolscher

Nyck de Vries hecht weinig waarde aan wat er de afgelopen weken allemaal over hem is gezegd en geschreven. Volgens de AlphaTauri-coureur draait het in de Formule 1 simpelweg om goed presteren. Hij zoekt het dan ook bij zichzelf.

Het debuutseizoen van De Vries in de Formule 1 kent geen vliegende start. De performance is nog niet altijd goed genoeg en een aantal ongelukkige momenten hebben geresulteerd in twee DNF's in de laatste drie races. In aanloop naar het raceweekend in Imola - dat later afgelast zou worden - werd de 28-jarige Nederlander plots breed uitgemeten in de media toen het gerucht naar buiten kwam dat hij nog drie races de tijd zou krijgen om zichzelf te verbeteren. Zo niet, zou er mogelijk een vroegtijdig vertrek tijdens de zomerstop volgen.

Gele kaart

Red Bull-topman Helmut Marko verwierp dit niet veel later naar het rijk der fabelen, maar vertelde wel dat zijn coureur inmiddels een gele kaart heeft gekregen: "Maar nog geen rode. Als hij verbetert, dan zullen we er niet meer over nadenken om hem te vervangen", zo klonk het onder andere. Voor buitenstaanders wellicht niet erg geruststellend, maar De Vries ligt er niet wakker van. De AlphaTauri-coureur zoekt het volledig bij zichzelf en weet dat hij beter moet presteren. Wat er verder over hem gezegd en geschreven wordt in de media, dat heeft hij niet in de hand.

Media niet gelezen

In gesprek met de aanwezige Nederlandse media in Monaco waaronder GPFans wordt De Vries gevraagd of hij als rookie het recht heeft om fouten te maken, of dat hij het gevoel heeft dat hij specifiek daar nu harder op wordt afgerekend: "Allereerst heb ik daar weinig gevoel bij of een mening over", klinkt het. "Ik heb de media niet gelezen, dus ik heb dat niet zo kunnen interpreteren of ervaren. Ieder mens maakt fouten. Of ik ze wel of niet mag maken, dat is niet aan mij. Ik kan alleen maar erkennen dat ik fouten heb gemaakt. Uiteindelijk ben ik ook maar eens mens en maak ik fouten."

Alle commotie in de media zorgt dan ook niet voor extra druk bij De Vries: "Ik snap dat dat misschien vanuit jullie perspectief [de media] anders zou moeten lijken. Maar sinds het begin van het seizoen draait alles om prestatie. In mijn hele carrière - Ik ben 28 en dit is mijn eerste jaar in de Formule 1 - is dat nooit anders geweest. Je vecht altijd om te overleven en om je carrière voort te blijven zetten. Naar mijn mening is er niks anders dan anders."

Kritisch op zichzelf

Hij vervolgt: "Ik ben kritisch op mezelf, althans dat vind ik zelf, en ik verwacht het allerbeste van mezelf. Ik vind dat ik dat nog niet heb kunnen laten zien. Wellicht ben je soms dan iets te ongeduldig en te gretig om jezelf te bewijzen. Maar nu dat ik hier ben, voelt het oprecht niet anders dan de voorgaande jaren. Behalve dat er meer mensen zijn zoals jullie [de media]. Het werk dat je gedurende het weekend doet met het team is niet anders dan alle voorgaande jaren. Dat is het enige wat ik kan beïnvloeden."

Of het hem frustreert dat het deels de woorden van Marko waren die deze mediastorm veroorzaakten, antwoordt De Vries: "Nee, het draait om presteren. Dat is hoe het hier altijd is gegaan. Ook in onze sport. Dat is hoe ik altijd heb geleefd. Dat is onderdeel van deze industrie. Je moet bij jezelf blijven en daar de focus op leggen. Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Zoals ik zei, is dat voor mij niets nieuws. Dat is hoe het altijd is geweest. Ik kan alleen maar mijn best doen.