Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt over zijn werkrelatie met Lewis Hamilton. Volgens de Oostenrijker is zowel vertrouwen als communicatie van groot belang voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Wolff en Hamilton speelden beiden een belangrijke rol in de dominante jaren van Mercedes tussen 2014 en 2021, waarbij maar liefst acht jaar op rij beslag werd gelegd op het constructeurskampioenschap. Die periode is echter voorbij. De technische reglementen zijn voorafgaand aan het seizoen van 2022 op de schop gegaan en dat is niet in het voordeel van de Duitse grootmacht gebleken. Mercedes kwam afgelopen jaar met het unieke zero sidepods-concept op de proppen, maar dit bleek al snel niet naar behoren te werken. Ondanks een zeer moeizaam seizoen werd er toch aan deze filosofie vastgehouden voor het seizoen van 2023.

Vertrouwensband

Nu Mercedes opnieuw in onrustig water verkeerd, is de toekomst van Hamilton binnen het team en zelfs de sport regelmatig onderwerp van gesprek. Het contract van de 38-jarige Brit verloopt aan het eind van dit seizoen en er is nog altijd geen nieuwe deal getekend. Wolff heeft echter meerdere keren op laten tekenen dat dit een kwestie van tijd is en dat beide partijen met elkaar doorwillen. De Oostenrijker vergelijkt zijn relatie met Hamilton zelfs met die van zijn vrouw, Susie Wolff: "Vertrouwen is een ding voor hem en voor mij", klinkt het tegenover ESPN. "En vertrouwen moet je verdienen en testen. Pas daarna kan je elkaar vertrouwen en dat hebben we gedurende de jaren opgebouwd."

Moeilijke momenten

Wolff vervolgt: "We hebben een aantal moeilijke momenten gehad. Bijvoorbeeld in 2016 [toen Hamilton het wereldkampioenschap verloor aan teammaat Nico Rosberg], maar dat hebben we direct getackeld. Het is zoals wat ik heb met Susie. Als ik een probleem heb pak ik direct de telefoon en praten we. Alles wordt besproken en daarna klaren we de lucht, of je wordt het eens over het feit dat we het niet met elkaar eens gaan worden. Sindsdien zijn we supersterk met hem."