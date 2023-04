Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 20:29

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent dat er gesprekken zijn gevoerd met Ferrari-coureur Charles Leclerc over een eventuele transfer. Volgens de Oostenrijker hebben de twee het alleen over koffie op het vliegveld gehad.

Leclerc debuteerde in 2019 bij het team van Ferrari en is sinds het ontslag van Sebastian Vettel uitgegroeid tot de grote man binnen het team. Dat de Italiaanse grootmacht in hem de toekomst ziet wordt onderstreept door het feit dat Leclerc al enige tijd een contract tot en met eind 2024 op zak heeft. De performance van Ferrari valt dit jaar echter tegen, nadat in 2022 een competitief seizoen om zeep werd geholpen door een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen en strategische missers. De toekomst van zowel Leclerc als teammaat Carlos Sainz is hierdoor regelmatig onderwerp van gesprek.

Toegewijd aan Ferrari

Zo werd de Monegask recent aan het team van Mercedes gelinkt. Omdat daar het contract van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog altijd niet verlengd is voor na 2023, wordt gesuggereerd dat de Duitse renstal wellicht op zoek is naar een opvolger van de Brit. Leclerc kreeg eerder dit weekend in gesprek met ESPN de vraag of hij inderdaad met Mercedes om tafel heeft gezeten: "Nee. Nul. Nul. Echt nul. Jullie lachen allemaal omdat jullie me niet geloven, maar ik beloof het. Nogmaals, ik ben volledig toegewijd aan Ferrari en ik hou van Ferrari", klonk het onder andere.

Verder met Hamilton

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu op de geruchten gereageerd: "Hij zei het zelf ook al: we hebben geen enkel gesprek gevoerd. Hooguit op het vliegveld over of we naar de Starbucks zouden gaan", klinkt het tegenover Servus TV. "Ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt, maar het klopt niet. We werken al tien jaar samen met Lewis en dat gaat niet veranderen. Misschien dat we over een paar jaar een keer rond gaan kijken."